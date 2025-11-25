Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à l'enseignant de Lyon critiqué pour avoir diffusé une liste de "génocidaires à boycotter", dont la majorité sont de confession juive.

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a exprimé mardi sa "solidarité" avec un enseignant-chercheur de l'Université Lyon 2, très critiqué pour avoir publié sur un réseau social un message qualifiant de "génocidaires à boycotter" vingt personnalités dont une majorité de confession juive.

Dans un message sur X, le fondateur de LFI prend la défense de ce professeur, Julien Théry, en affirmant qu'il "subit un ciblage de la Licra sous des prétextes fallacieux destinés à montrer la toute puissance des accusateurs". La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) avait accusé vendredi ce spécialiste d'histoire médiévale de "faire des listes, comme on en faisait sous l'Occupation". Le maire de Lyon, Grégory Doucet a pour sa part dénoncé une publication "indigne aux relents nauséabonds".

"Un ciblage de la Licra sous des prétextes fallacieux"

L'université Lyon 2 a annoncé ce mardi avoir procédé à un signalement en justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. La présidente de l'établissement a également reçu le professeur pour lui redire sa "réprobation". Une enquête a été ouverte.

Dans le message mis au jour par la Licra, posté le 20 septembre sur Facebook, la mention "20 génocidaires à boycotter en toute circonstance" précédait 20 noms, dont ceux du présentateur de télévision Arthur ou des acteurs Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton, assortis de leurs photos. La veille, ces 20 personnalités avaient publié dans Le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à reconnaître au nom de la France l'Etat palestinien, pour lui demander d'exiger d'abord la libération de tous les otages retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas.

"Honte aux nouveaux censeurs à l'université. Solidarité avec cet enseignant éclairant", écrit au contraire Jean-Luc Mélenchon, assurant que la polémique a surtout pour but de "faire taire" Julien Théry. Ce dernier avait indiqué à l'AFP n'avoir "évidemment jamais dressé de liste de juifs" et précisé que sa publication "commentait la tribune du Figaro". Julien Théry a accusé la Licra d'avoir repris "une petite partie" de son texte pour lancer "une campagne de harcèlement" en représailles d'un article qu'il a récemment publié. Dans celui-ci, l'enseignant affirme notamment que "rien ne permet d'étayer" l'existence d'un "antisémitisme de gauche".

