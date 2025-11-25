Actualité
Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon @AFP

Mélenchon soutient un enseignant de Lyon 2 critiqué pour avoir publié une liste de "génocidaires"

  • par La rédaction

    • Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à l'enseignant de Lyon critiqué pour avoir diffusé une liste de "génocidaires à boycotter", dont la majorité sont de confession juive.

    Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a exprimé mardi sa "solidarité" avec un enseignant-chercheur de l'Université Lyon 2, très critiqué pour avoir publié sur un réseau social un message qualifiant de "génocidaires à boycotter" vingt personnalités dont une majorité de confession juive.

    Lire aussi : À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter"

    Dans un message sur X, le fondateur de LFI prend la défense de ce professeur, Julien Théry, en affirmant qu'il "subit un ciblage de la Licra sous des prétextes fallacieux destinés à montrer la toute puissance des accusateurs". La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) avait accusé vendredi ce spécialiste d'histoire médiévale de "faire des listes, comme on en faisait sous l'Occupation". Le maire de Lyon, Grégory Doucet a pour sa part dénoncé une publication "indigne aux relents nauséabonds".

    "Un ciblage de la Licra sous des prétextes fallacieux"

    L'université Lyon 2 a annoncé ce mardi avoir procédé à un signalement en justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. La présidente de l'établissement a également reçu le professeur pour lui redire sa "réprobation". Une enquête a été ouverte.

    Dans le message mis au jour par la Licra, posté le 20 septembre sur Facebook, la mention "20 génocidaires à boycotter en toute circonstance" précédait 20 noms, dont ceux du présentateur de télévision Arthur ou des acteurs Charlotte Gainsbourg et Philippe Torreton, assortis de leurs photos. La veille, ces 20 personnalités avaient publié dans Le Figaro une lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à reconnaître au nom de la France l'Etat palestinien, pour lui demander d'exiger d'abord la libération de tous les otages retenus à Gaza et le démantèlement du Hamas.

    "Honte aux nouveaux censeurs à l'université. Solidarité avec cet enseignant éclairant", écrit au contraire Jean-Luc Mélenchon, assurant que la polémique a surtout pour but de "faire taire" Julien Théry. Ce dernier avait indiqué à l'AFP n'avoir "évidemment jamais dressé de liste de juifs" et précisé que sa publication "commentait la tribune du Figaro". Julien Théry a accusé la Licra d'avoir repris "une petite partie" de son texte pour lancer "une campagne de harcèlement" en représailles d'un article qu'il a récemment publié. Dans celui-ci, l'enseignant affirme notamment que "rien ne permet d'étayer" l'existence d'un "antisémitisme de gauche".

    Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    à lire également
    Groupe de musique
    Lyon : gagnez vos invitations pour le concert du groupe Le Voyage de Noz

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Groupe de musique
    Lyon : gagnez vos invitations pour le concert du groupe Le Voyage de Noz 18:45
    Jean-Luc Mélenchon
    Mélenchon soutient un enseignant de Lyon 2 critiqué pour avoir publié une liste de "génocidaires" 18:24
    Lyon : les classiques de James Cameron reviennent au cinéma 18:10
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile des propositions pour les femmes à Lyon 17:51
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Un Albanais interpellé en direction de Lyon : il transportait 33 kilos de cocaïne 17:27
    d'heure en heure
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice 16:50
    Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    "Point central de recel et du trafic" : à Lyon, un café et un salon de coiffure de la Guillotière fermés en urgence 16:23
    Métropolitaines 2026 à Lyon : Véronique Sarselli va finalement rallier Jean-Michel Aulas 15:59
    Emmanuel Macron
    Service militaire : Emmanuel Macron se rendra en Isère ce jeudi 15:57
    Drapeau tricolore peint sur une mosquée à Décines, le Conseil des mosquées du Rhône en appelle à l’État 15:20
    Tain l'Hermitage Drôme
    Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole 14:56
    Lyon : prévue pour mars 2027, cette "cité" de la réparation n'ouvrira finalement qu'en 2028 14:22
    Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire 13:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut