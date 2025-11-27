Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce jeudi

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l’air à Lyon et dans sa métropole devrait rester "bonne à moyenne" ce jeudi 27 novembre, avec des concentrations de polluants — notamment particules fines — relativement modérées.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce jeudi 27 novembre. Si ce jeudi marque le retour d'un temps plus sec, le bon lessivage des derniers jours et le maintien d'un fort vent de nord permettront de maintenir une qualité de l'air plutôt bonne sur l'ensemble de l'agglomération.

Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique, la M6 et la M7, la qualité de l'air sera ainsi bonne à moyenne dans la métropole de Lyon. Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront même en baisse.