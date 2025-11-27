Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune neige-verglas ce jeudi 27 novembre 2025.

Pour la troisième journée consécutive, la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance neige-verglas. Et ce jeudi 27 novembre, trois départements restent en vigilance jaune : le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.

Une vigilance qui sera valable ce matin jusqu'à 10h puis dans la soirée à partir de 18h.

A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux concernés par une vigilance jaune avalanches, tandis que le Rhône est en vigilance crues ce jeudi.