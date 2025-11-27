Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige et verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours en vigilance jaune neige-verglas ce jeudi 27 novembre 2025.

    Pour la troisième journée consécutive, la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par une vigilance neige-verglas. Et ce jeudi 27 novembre, trois départements restent en vigilance jaune : le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.

    Une vigilance qui sera valable ce matin jusqu'à 10h puis dans la soirée à partir de 18h.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux concernés par une vigilance jaune avalanches, tandis que le Rhône est en vigilance crues ce jeudi.

    "Génocidaires à boycotter" : le ministre de l'Education dénonce des propos "scandaleux" de l'enseignant de Lyon 2

    "Génocidaires à boycotter" : le ministre de l'Education dénonce des propos "scandaleux" de l'enseignant de Lyon 2 07:45
    Un jeudi entre nuage et éclaircies à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:13
    Alexandre Vincendet
    Alexandre Vincendet : "l'arbitre du match, ce sera aussi Jean-Michel Aulas" à la Métropole de Lyon 07:00
    Lyon : les Ateliers de la Danse feront "rêver" les artistes en 2027 26/11/25
    Jamais Sans Toit dénonce les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale à Villeurbanne 26/11/25
    Liliane Deligand Viffil
    Villeurbanne : Liliane Daligand mise à l'honneur pour son engagement en faveur des femmes 26/11/25
    TCL : Investissement record, dette... Les enjeux du budget 2026 du Sytral 26/11/25
    Métropolitaines 2026 : trois maires et conseillers métropolitains rejoignent le mouvement d'Aulas 26/11/25
    Lyon : un homme meurt après une chute d'un immeuble dans le 8e arrondissement 26/11/25
    Le groupe Bocuse s'invite au grand prix de F1 d'Abu Dhabi 26/11/25
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas 26/11/25
    PAF Police aux frontières
    Des faux inspecteurs de la Répression des fraudes arnaquent une vingtaine de Lyonnais 26/11/25
