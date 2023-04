Gasquet et Monfils présents lors de l'Open Parc de Lyon  

La liste des joueurs du prochain tournoi de tennis sur terre battue de Lyon du 20 au 27 mai vient d’être annoncée.

Victorieux de l’édition précédente, le Britannique Cameron Norrie (13e) est de nouveau candidat à sa propre succession, lors de le 6e édition de l’Open Parc alors que le finaliste de 2022, Alex Molcan (58e) sera aussi de la partie. De leurs côtés, l’espagnol Carreno Busta (22e) et Tommy Paul (17e) tenteront de venir jouer les trouble-fêtes.

La liste officielle des joueurs qui participent à l’Open Parc 2023 vient de tomber ! 🎾



C’est Pablo Carreno Busta qui confirme son retour à Lyon ! Spécialiste de la terre battue, l’Espagnol tentera de remporter son huitième titre en carrière. 😍#OpenParc pic.twitter.com/F478XwPMy3 — Open Parc ARA (@OpenParcARA) April 25, 2023

Du côté des Français

L’Open Parc de Lyon se verra honorer de la présence des deux derniers mousquetaires, Richard Gasquet (43e) et Gaël Monfils (322e) après l’annonce de la retraite de Jo-Wilfried Tsonga l’année dernière et de Gilles Simon plus récemment. En plus de ces deux joueurs, Corentin Moutet (64e), Quentin Halys (66e) et Grégoire Barrere (56e) essayeront de s’imposer côté français dans la capitale des Gaules. Pour rappel, le dernier français vainqueur de l'Open 250 de Lyon est Jo-Wilfried Tsonga et date de 2017.

