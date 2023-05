Richard Gasquet éliminé dès son entrée au tournoi ATP de Lyon

Richard Gasquet © Photo by OSCAR DEL POZO / AFP

Battu dès le premier tour lundi 22 mai, malgré une belle remontée dans le 2e set, le Français Richard Gasquet quitte déjà l’Open Parc de Lyon.

Désillusion lundi 22 mai pour Richard Gasquet. Opposé pour son entrée en lice au 53e mondial, le Suédois Mikael Ymer, le vétéran français quitte le tournoi ATP sur terre battue de Lyon dès le premier tour. Face à un joueur de 24 ans moins bien classé que lui, le 50e mondial n’a pas trouvé les clés de la réussite.

"Il faisait chaud. C'était différent de la semaine dernière [à Bordeaux, où il avait battu Ymer 7-6, 6-3 dans un tournoi challenger, NDLR], cela rebondissait plus. Il bougeait mieux que moi. C'était très physique et il commettait peu d'erreurs. Quand c'est comme ça sur terre, c'est difficile, c'est une surface qui commence à devenir plus dure pour moi", a commenté à l’issue du match le joueur qui aura 37 ans dans un mois, rapporte l’AFP.

Encore 4 français en lice

Il laisse donc Lyon dans le rétroviseur pour se concentrer sur Roland-Garros, dont les qualifications sont en cours. Après l’élimination de Gasquet, quatre français restent alignés à Lyon. Arthur Fils, Grégoire Barrère et Arthur Rinderknech se sont déjà qualifiés pour le 2e tour, où ils pourraient être rejoints ce mardi par Gaël Monfils.