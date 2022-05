La 5e édition de l’Open Parc, le tournoi de tennis organisé au parc de la Tête d'Or à Lyon, a débuté dimanche. Un français a déjà passé le 1er tour, hier, et cinq autres, dont Jo-Wilfried Tsonga, tenteront de faire de même ce lundi 16 mai.

C’est dans des conditions rendues difficile par le vent et sous un soleil de plomb que la 5e édition de l’Open Parc s’est ouverte hier, dimanche 15 mai, au coeur du parc de la Tête d’Or. Après les qualifications, deux français étaient en lice hier pour décrocher une place au second tour. Adrian Manaarino, actuellement 73e mondial, l’a fait avec brio face à Aslan Karatsev, pointé au 39 rang, en s’imposant (7-6 - 6-4). Le jeune Arthur Rinderknech (65e) a eu moins de succès que son compatriote et s’est incliné (6-7 - 6-7) dans un match accroché contre Holger Rune.

💥 @AdrianMannarino s’offre Karatsev 7/6 6/4 !

Belle perf du Français et direction le 2nd tour #OpenParc pic.twitter.com/aia3oTbbmD — Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 15, 2022

Tsonga joue sa place contre le 47e mondial

Pour cette deuxième journée du tournoi, cinq Français joueront une place au 2e tour sur l’ocre du Parc de la Tête d’Or. À onze heure les Lyonnais pourront assister à un duel 100% français entre Grégoire Barrère et Ugo Humbert, avant de regarder la rencontre entre Lucas Pouille et l’Allemand Oscar Otte, dont le coup d’envoi devrait être donné à 12h20. En début d’après-midi, à 13h40, Jo-Wilfried Tsonga, l’un des grands noms du tennis français et ambassadeur du tournoi, fera son entrée dans le tournoi face au slovaque Alex Molcan, classé 47e mondial, loin devant le Français qui pointe aujourd’hui à la 267e place. À 17h30, Gilles Simon foulera les terrains face au 24e mondial, le Russe Karen Khachanov.

Le 16e de final prévu entre le français Benjamin Bonzi et l’Argentin Sebastian Baez a été annulé. Sans doute le français le plus attendu de la semaine, notamment en raison de sa forme du moment, le 22e mondial à l’ATP, Gael Monfils, fera son entrée dans le tournoi mercredi contre un adversaire dont le nom n’est pas encore connu.

Une semaine de matches

Au programme :

Lundi 16 Mai : le 1er tour, avec 7 matches à partir de 11h00

Mardi 17 Mai : le 1er tour et les 1/8e de finale, avec 9 matches à partir de 11h00

Mercredi 18 mai : les 1/8e de finale, avec 8 matches à partir de 11h00

Jeudi 19 mai : les 1/4 de finales, avec 6 matches à partir de 11h00

Vendredi 20 mai : les 1/2 finales, avec 3 matches à partir de 12h00

Samedi 21 mai : la finale double, avec 2 matches à 12h00 et la finale simple à 14h30

Informations pratiques

Où ? : au parc de la Tête d’Or, au vélodrome Georges Préveral, 69006 Lyon

Quand ? : du 14 au 21 mai

Tarif ? : pour le grand public entre 20€ et 60€ selon les jours et les catégories