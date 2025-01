Depuis le retrait de l'Abbé-Pierre sur la Fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement de Lyon, aucun nom n'a été évoqué pour combler l'espace désormais vide, mais les Lyonnais ont quelques idées... Nous les avons interrogés ce dimanche 19 janvier.

En balade avec sa famille devant la Fresque des Lyonnais, Nina s'étonne : "Bah je n'ai pas rêvé, il n'y a plus l'Abbé-Pierre!". La néo-Lyonnaise avait bien entendu parlé de la controverse mais ne savait pas que la peinture avait été effacée à la fin du mois novembre. Sous l'escalier où apparaissait la figure du prêtre accusé d'agressions sexuelles par des dizaines de femmes, il ne reste plus rien, hormis les coups de pinceau.

Lorsqu'on lui demande qui elle verrait à la place, Nina répond : "quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour le droit au logement, comme c'est écrit sur la plaque". Observatrice, Nina a repéré cette toute nouvelle inscription qui figure juste à côté de là où était dessiné Henri Grouès. Celle-ci a été ajouté juste après la retouche du trompe-l'œil, afin que son action contre l’exclusion, ne soit pas oubliée.

Une femme à la place de l'Abbé-Pierre ?

A quelques mètres de là, Cécile Capelle, la directrice du Musée Tony-Garnier fait visiter la ville à une amie. Sans la moindre hésitation, c'est une femme qu'elle aimerait voir à cet endroit. "Ça manque de femmes, comme partout", déplore-t-elle. Sur 30 personnalités (désormais 29), seules cinq sont des femmes : Sainte-Blandine, Pauline Jaricot, Louise Labé, Juliette Récamier et Claudine Thévenet. Elle verrait bien Julie-Victoire Daubié, première femme à avoir obtenu le baccalauréat. Son mari, lui, pense à Philomène Rozan, la figure de proue de la révolte des Ovalistes (les ouvrières de la soie) ou la poétesse Marceline Desbordes-Valmore qui a raconté les révoltes de Canuts.

Assis sur le banc, Didier, Lyonnais de 70 ans, observe la fresque à distance. Spontanément, les idées ne lui viennent pas mais quand on lui évoque le nom de Lucie Aubrac, ses yeux s'éclairent. "Lucie Aubrac, ça serait très bien, symboliquement c'est fort", affirme-t-il. Thierry et Valérie, deux Alsaciens qui l'accompagnent, sont du même avis : "Lucie Aubrac, c'est vraiment une très bonne idée". Même parmi les touristes, son nom résonne. "C'était une résistante", explique Lucie à ses amis parisiens. L'association Mouv'Enfants plaide également pour cette figure et l'avait même placardé par-dessus la peinture de l'Abbé-Pierre, en octobre dernier.

Un ancien maire ou une figure de l'OL ?

Et pourquoi pas quelqu'un en lien avec "la gastronomie ou le cinéma", suggère Thierry. La mère Brazier, première femme à avoir obtenu trois étoiles pour ses deux restaurants, ou une personnalité actuelle comme Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière qui contribue au rayonnement de la ville au travers du festival Lumière. Bernard, venu de Clermont-Ferrand pour le week-end, imagine quant à lui un "ancien maire de Lyon". Avec près de 50 ans de mandat, Edouard Herriot pourrait avoir toute sa place. Mais Benoît, un Lillois en visite avec sa fille, pense plutôt à Raymond Barre, maire de Lyon de 1995 à 2001 et premier ministre entre 1976 et 1981, "lorsque c'était plus facile de l'être", plaisante-t-il.

Si Bernard Lacombe, footballeur ayant marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais, est déjà représenté sur la fresque, certains lui imagine un compagnon de ballon à quelques mètres. "Juninho ou Jean-Michel Aulas", lance Cyprien. "Ça aurait du sens", estime celui qui n'est pourtant pas supporter de l'OL. Les Lyonnais et Lyonnaises peuvent encore réfléchir car du côté de la Mairie et de Cité Création, rien ne semble bouger pour le moment. Contactés, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations.