L'association Mouv'Enfants a apposé une représentation de la résistante Lucie Aubrac sur le portrait de l'abbé Pierre, sur la fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement, ce lundi 21 octobre.

Après avoir réclamé la suppression du portrait de l'abbé Pierre de la fresque des Lyonnais, l'association Mouv'Enfants passe à l'action. Vers midi, ce lundi 21 octobre, plusieurs membres du collectif ont brandi des pancartes. Dans le même temps, l'un des leurs recouvrait le portrait de l'abbé Pierre. Pour remplacer l'homme sujet à des révélations d'agressions sexuelles, une représentation dessinée de la résistante Lucie Aubrac a donc été apposée par-dessus le portrait de l'abbé Pierre sur la fresque des Lyonnais, à l’angle du 49 quai Saint-Vincent et du 2 rue de la Martinière, dans le 1er arrondissement.

Des militants du collectif Mouv’Enfants ont collé une représentation dessinée de la résistante Lucie Aubrac sur le portrait de l’Abbé Pierre, sur la fresque des Lyonnais. Son portrait avait été tagué à deux reprises fin septembre. pic.twitter.com/JqOHBwcBIl — Lyon Capitale (@lyoncap) October 21, 2024

Avant même cette action, sa tête était recouverte, afin de cacher les tags réalisés fin septembre, dont le dernier portant l'inscription "violeur". Mouv'Enfants avait déjà omis la proposition de Lucie Aubrac, résistante communiste lors de la Seconde Guerre mondiale, dans un communiqué le 8 octobre dernier.

Par ailleurs, le 21 octobre 1943, il y a 81 ans jour pour jour, elle dirigeait à Lyon une attaque qui permettait la libération de plusieurs résistants emprisonnés. Parmi eux, des représentants politiques et son mari.

Un comité de citoyens doit décider de sa suppression ou non

Dernièrement, une pétition pour le retrait de l'abbé Pierre avait été lancée par l'association. Elle comptabilise à ce jour plus de 4 800 signatures. "Nous avons aussi écrit début septembre au maire de Lyon (Grégory Doucet) pour demander le retrait de l'abbé Pierre de la fresque, même si on sait que ce n'est pas de sa compétence directe", rappelle Arnaud Gallais, co-fondateur de Mouv'Enfants.

C'est en effet le propriétaire du bâtiment sur lequel se trouve la fresque qui est en mesure d'exiger sa suppression, et non la Ville de Lyon ou CitéCréations, société créatrice de la fresque. Pour autant, le collectif persiste : "On doit avancer sur ce sujet. Il faut arrêter de tergiverser. (...) Il s'agirait aussi d'arrêter avec les manoeuvres politiques".

"Lucie Aubrac, ici, au niveau de la porte d'entrée, ça renvoie quelque chose"

Un comité de citoyens a été créé par la municipalité afin de décider ou non du retrait de l'homme religieux de la fresque. Mouv'Enfants, qui lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, n'a cependant pas été convié. Pour rappel, la Ville avait procédé mi-septembre à la débaptisation de la place Abbé-Pierre, située dans le 9e arrondissement lyonnais.

"Ils partiront dans l'ivresse" fait référence à un message codé envoyé à Londres au moment de son attaque de résistance. (@NB)

Les représentants de l'association regrettent également la très faible représentation féminine sur la fresque des Lyonnais. Elles sont au nombre de quatre sur 40 personnalités représentées. "Lucie Aubrac, ici, au niveau de la porte d'entrée, ça renvoie quelque chose", conclut Arnaud Gallais, regard pointé sur le dessin de la résistante.

