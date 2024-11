Après avoir été tagué, son portrait avait été recouvert d’une plaque sur la fresque des Lyonnais. (Photo by Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

L'Abbé Pierre a été effacé ce vendredi de la célèbre fresque des Lyonnais, une semaine après la tenue du comité citoyen qui devait décider son maintien ou non sur la fresque.

Après des semaines de polémiques, la Ville de Lyon a décidé de tirer un trait sur l'Abbé Pierre. Comme ont pu constater nos confrères du Progrès, l'Abbé Pierre, a disparu ce vendredi de la célèbre fresque des Lyonnais dans le 1er arrondissement de la ville. Une semaine après la tenue d'un comité citoyen qui devait décider du maintien ou non du portrait sur la fresque, la Ville a pris la décision de le faire disparaitre.

Depuis les révélations des accusations d'agressions sexuelles concernant l'homme d'église mort en 2007, la polémique enflait. Le 29 septembre dernier, le mot "violeur" avait été tagué sur la fresque des Lyonnais avant que son portrait ne soit recouvert d'un panneau expliquant que la Ville allait prendre une décision dans les prochaines semaines.

Qui pour le remplacer ?

C'est désormais chose faite. Un peintre du collectif Cité Création, à l'origine de la fresque qui réunie de nombreuses personnalités lyonnaises, a retouché le mur, faisant disparaitre l'Abbé Pierre de la peinture. Pour l'heure, personne n'a pris sa place, le peintre laissant apparaitre l'escalier qui se trouvait derrière son portrait.

Reste à savoir dans les prochains mois si la Ville décidera de rénover plus généralement l'œuvre et d'installer une autre personnalité lyonnaise en lieu et place de l'Abbé Pierre. L'association Mouv'Enfants avait notamment proposé à la Ville de remplacer l'Abbé Pierre par Lucie Aubrac, résistante communiste lyonnaise lors de la seconde guerre mondiale.

Quoi qu'il en soit, après avoir décidé de débaptiser la place Abbé Pierre du 9e arrondissement, la municipalité a définitivement tiré un trait sur cette figure lyonnaise accusée de nombreuses agressions sexuelles.

