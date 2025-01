"Reine" du Saint-Marcellin et ambassadrice de la gastronomie lyonnaise, Renée Richard, fille de la célèbre "Mère Richard", est morte ce dimanche 19 janvier.

Elle était une personnalité incontournable des Halles Paul Bocuse. Renée Richard, fille de la célèbre Mère Richard qui portait le même prénom, est décédée ce dimanche 19 janvier à l'âge de 74 ans, après de longs mois de lutte contre la maladie.

Celle qui ne se destinait pas à travailler dans le fromage, aura finalement hérité du savoir-faire de sa mère et porté haut les couleurs de l'entreprise familiale et de son indissociable Saint-Marcellin.

Reine du Saint-Marcellin

Avec ce très réputé Saint-Marcellin estampillé du nom de "la mère Richard", Renée aura contribué à promouvoir la gastronomie lyonnaise, dans le sillage de sa mère décédée en 2014. Que ce soit aux Halles bien sûr ou lors des matchs au Groupama Stadium (certains de ses Saint-Marcellin portent d'ailleurs le blason de l'Olympique Lyonnais) ou lors de grandes réceptions dans les salons de l'hôtel de ville, partout, son fromage était présent.

Sur les réseaux sociaux, les hommages à cette femme décrit comme souriante et travailleuse se multiplient. Sur la nouvelle plateforme Bluesky, le maire de Lyon Grégory Doucet a ainsi exprimé sa "vive émotion" à l'annonce du décès de Renée Richard. "Lyon et sa gastronomie perdent aujourd’hui une ambassadrice incontournable. Derrière ce nom célèbre et ces fromages d’exception, une travailleuse infatigable, appréciée de tous. Son sourire, son affabilité et son charme resteront à jamais dans les mémoires", écrit-il.