Clotilde Deparday, directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Les Nuits de la lecture vont débuter leur 9ème édition. Elles se tiennent du 23 au 26 janvier partout en France et notamment à Lyon. L'idée est simple : promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les publics. Dans ce cadre, les bibliothèques municipales ouvrent leurs portes et proposent une programmation inédite. "Vous pourrez trouver différentes activités dans 5 bibliothèques du réseau Bibliothèque de Lyon, dont la bibliothèque du 2ème, la bibliothèque du 6ème, celle de la Guillotière, du Bachut et de Saint-Rambert" avance Clotilde Deparday, directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Elle poursuit : "Le thème cette année ce sont les patrimoines, donc à la fois patrimoine au sens intime, ce qu'on nous transmet dans la famille, dans le cercle familial, mais aussi le patrimoine au sens patrimoine mondial par exemple tel que l'UNESCO le définit. Par exemple, à la bibliothèque de Saint-Rambert, il y a un habitant, Gérard Bouteille, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du quartier, qui s'est proposé pour transmettre tout ce qu'il savait sur cette histoire."

Dans cette veine, un des évènements des Nuits de Lecture, nommé Habitus 2125, propose aux Lyonnais d'apporter des objets contemporains afin de les transmettre aux Lyonnais de 2125. "'L'idée est de transmettre à nos futurs contemporains, aux futurs habitants, aux futurs Lyonnais ce qui fait pour nous aujourd'hui patrimoine. C'est quelque chose de très intime pour chacun : qu'est-ce qu'on a envie de dire aux Lyonnais dans un siècle de ce qui était notre vie aujourd'hui. Les objets quels qu'ils soient peuvent être déposés à la bibliothèque du Bachut (Lyon 8). Ils seront ensuite enfermés dans une capsule temporelle et conservés aux archives départementales pendant 100 ans" explique Clotilde Deparday. Un atelier d'écriture est aussi prévu afin de transmettre un message aux Lyonnais de demain.

Le programme complet est à retrouver sur le site de la Bibliothèque de Lyon.

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission "6 Minutes Chrono", le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale aujourd'hui. On va parler de culture et de lecture avec les Nuits de la lecture, c'est la 9ème édition. Elles se tiennent du 23 au 26 janvier partout en France et notamment à Lyon. L'idée est simple : promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les publics. C'est très large. Pour en parler, nous recevons Clotilde Deparday, qui est directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Lyon. Bonjour Clotilde Deparday. Merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dire comment se passe une nuit de la lecture, dans quel lieu on peut trouver des événements pour les Nuits de la lecture ?



Vous pourrez trouver différentes activités dans 5 bibliothèques du réseau Bibliothèque de Lyon, dont la bibliothèque du 2ème, la bibliothèque du 6ème, celle de la Guillotière, du Bachut et de Saint-Rambert.



Voilà donc si vous avez une bibliothèque en bas de chez vous parmi celles qui ont été citées, n'hésitez pas, alors toute l'année, mais du 23 au 26 en tout cas il y aura différents événements. Pour l'instant on rentre pas dans le détail, mais à quoi est-ce que ça peut ressembler une nuit de lecture ? C'est quelqu'un qui lit de manière un peu comme à l'école ou est-ce que c'est plus convivial que ça ?

Oui vous avez prononcé le mot convivialité, c'est exactement ça. L'idée c'est vraiment de se retrouver à la bibliothèque dans un cadre qui incite à la lecture, mais pour échanger aussi, pour jouer, pour voir des spectacles, à l'image de ce qui est fait tout au long de l'année dans les bibliothèques.



Alors il y a un thème pour cette édition, est-ce que vous pouvez nous le donner et peut-être nous parler de l’un des événements qui est un peu phare de cette édition ?



Le thème cette année ce sont les patrimoines, donc à la fois patrimoine au sens intime, ce qu'on nous transmet dans la famille, dans le cercle familial, mais aussi le patrimoine au sens patrimoine mondial par exemple tel que l'UNESCO le définit. Par exemple, à la bibliothèque de Saint-Rambert, il y a un habitant, Gérard Bouteille, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du quartier, qui s'est proposé pour transmettre tout ce qu'il savait sur cette histoire.



Très bien, et on peut aussi parler peut-être d'un événement qui m'a interpellé, c'est Habitus 2125, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est ?



C'est une initiative assez originale. L'idée est de transmettre à nos futurs contemporains, aux futurs habitants, aux futurs lyonnais ce qui fait pour nous aujourd'hui patrimoine. C'est quelque chose de très intime pour chacun : qu'est-ce qu'on a envie de dire aux lyonnais dans un siècle de ce qui était notre vie aujourd'hui. Les objets quels qu'ils soient peuvent être déposés à la bibliothèque du Bachut. Ils seront ensuite enfermés dans une capsule temporelle et conservés aux archives départementales pendant 100 ans.



Donc pendant un siècle vous vous engagez à conserver les objets et à les transmettre aux lyonnais de 2125. Je trouve cela assez fort, on peut même je crois avoir un atelier d'écriture à côté de la remise d'objets pour peut-être transmettre.



Oui, si on a envie d'échanger avec les habitants du futur et leur dire pourquoi on a choisi cet objet, ce qui était notre vie aussi aujourd'hui à Lyon, on peut tout à fait participer à un atelier d'écriture.



Alors je l'ai dit c'est pour un public très large, est-ce qu'il y a des événements qui sont plus adaptés aux familles avec des enfants, je ne parle pas forcément des bébés mais voilà des enfants qui sont concernés par la lecture.



Oui il y a toujours beaucoup d'activités dans les bibliothèques pour les enfants et durant ces nuits de la lecture vous retrouverez des lectures à destination des enfants à la bibliothèque du 6e qui est une bibliothèque très familiale, à la bibliothèque du 2e aussi vous pourrez notamment écouter des contes.



Et inversement est-ce qu'il y a des soirées plus pour les adultes dans le sens où on peut laisser les enfants chez le babysitter et puis profiter peut-être avec un niveau un peu plus complexe.



Il y a une rencontre avec une autrice lyonnaise qui s'appelle Diglee à la bibliothèque du Bachut. Diglee est l'autrice d'un livre qui s'appelle Attendre l'aube dans lequel elle écrit une lettre fictive à son arrière-grand-tante qui était une personne qui a beaucoup compté pour elle, qui était une femme libre, émancipée, une sorte de modèle et donc Diglee viendra discuter avec le public du Bachut sur les femmes aussi, le rôle des femmes dans la transmission de la mémoire et dans son histoire personnelle.



Et est-ce que vous à titre personnel vous avez un coup de cœur sur ces nuits de la lecture à Lyon ?



Une initiative un peu originale qu'on ne s'attend pas à trouver dans une bibliothèque. La bibliothèque du 6e invite les gens à cuisiner ensemble pour faire une soupe en fait, une soupe participative qu'on peut ensuite partager tous ensemble. C'est l'idée de passer un bon moment et puis pourquoi pas aussi d'échanger des recettes et de parler du patrimoine culinaire qui fait aussi partie de nos patrimoines.



Surtout à Lyon.



Tout à fait.



Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Clotilde Deparday d'être venue sur notre plateau pour nous présenter ces nuits de la lecture. Elles se tiennent donc du 23 au 26 janvier. Vous pouvez retrouver le détail complet sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon ainsi que plus d'actualités culturelles de la vie lyonnaise sur le site lyoncapitale.fr. A très bientôt. Merci à tous.