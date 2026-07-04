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Centre nautique de Bron
Centre nautique de Bron. @Ville de Bron

Près de Lyon : un homme interpellé après un comportement suspect dans une piscine municipale

  • par Corentin Lucas

    • Ce mercredi, un individu a été placé en garde à vue pour avoir adopter des comportements étranges au centre nautique de Bron.

    Un homme d’une trentaine d’années a été interpellé mercredi 1er juillet au centre nautique de Bron après avoir adopté un comportement jugé préoccupant par plusieurs usagers de l’établissement.

    Selon les premiers éléments révélés par Le Progrès, plusieurs personnes présentes dans la piscine ont alerté le personnel en raison de l’attitude de cet individu. Il se serait masturbé, ou aurait mimé le geste, dans la piscine, puis aurait observé les enfants de manière étrange, tout en allant aux toilettes pour femmes.

    Les agents du centre nautique ont alors sollicité l’intervention de la police municipale. L’homme, domicilié à Lyon et déjà défavorablement connu des services de police, a été interpellé sur place avant d’être remis à un officier de police judiciaire. Il a ensuite été placé en garde à vue. Celle-ci a pris fin le lendemain.

    À ce stade, aucune plainte n’aurait été déposée. Les circonstances précises des faits restent à déterminer.

    Lire aussi : Lyon : une marche contre les violences sexuelles organisée ce samedi

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