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Billets. Image d’illustration

Une passagère de Lyon tente d'amener 12 000 euros en Algérie mais se fait rattraper par la douane

  • par Corentin Lucas

    • Une passagère arrivant de Lyon a été contrôlée à l’aéroport international de Sétif, en Algérie, avec 12 000 euros en liquide non déclarés.

    Les douanes algériennes ont annoncé, lundi 17 août, avoir découvert 12 000 euros non déclarés sur une passagère à l’aéroport international de Sétif. La voyageuse arrivait d’un vol en provenance de Lyon et possédait cette somme sur elle.

    Celle-ci a été découverte lors d’une simple fouille d’un douanier. La somme de 12 000 euros était découpée en billets de 50 et 200 euros, rendant la suspicion plus grande. 

    Pour les voyageurs algériens, toute somme supérieure à 1 000 euros doit faire l’objet d’une déclaration écrite "auprès du bureau des douanes d’entrée ou de sortie", explique la Direction générale des douanes dans un communiqué relayé par nos confrères de TSA.

    Dans le cas de cette passagère en provenance de Lyon, les 12 000 euros ont été saisis par les services douaniers de l’aéroport de Sétif.

    Lire aussi : Lyon : une jeune femme arrache une phalange avec ses dents lors d’une bagarre à la Part-Dieu

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