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Le choc entre l’OL et le Fenerbahçe a lieu ce mardi, à 21h. @OL

Football : l'OL à 180 minutes de la Ligue des champions face au Fenerbahçe

  • par Corentin Lucas

    • Ce mardi 18 août (21h), l'OL se rend à Istanbul pour défier Fenerbahçe à l'occasion du barrage aller de la Ligue des champions.

    Pas le temps de profiter, qu'il faut déjà se remettre aux fourneaux du côté de l'Olympique Lyonnais. Après avoir arrachés brillamment la qualification face au Sparta Prague (4-2 au cumulé) à Décines, les Gones doivent déjà jouer leur barrage aller afin de tenter de décrocher un ticket pour la Ligue des champions. L'OL se déplace, ce mardi soir, sur la pelouse des Turques de Fenerbahçe, à Istanbul.

    Ne pas jouer avec le feu

    Contrairement au 3e tour préliminaire aller face au Sparta Prague, il va falloir être efficace. Paulo Fonseca va être dans le viseur des supporters, lui qui avait en grande partie causer la défaite rhodanienne le 4 août dernier suite à une tactique très limite à ce niveau : 9 des 10 joueurs de champs utilisés étaient à vocation défensive.

    Face au Fener de N'Golo Kanté, Romeu Lukaku ou encore Marco Asensio, le niveau sera bien plus élevé. Mais certaines failles vont pouvoir être exploitées, puisque les Turques se sont inclinés lors de leur dernier rendez-vous, contre Gençlerbirliği (2-1).

    Bacher et Athekame dans le groupe

    Pour tenir tête aux Turques, Paulo Fonseca pourra compter sur ses deux dernières recrues : Felix Bacher et Zachary Athekame. Tous deux sont présents dans le groupe et postuleront à une place de titulaire, certainement à la place de Clinton Mata et d'Ainsley Maitland-Niles, en grande difficulté depuis près d'une saison.

    En revanche, Khalis Merah (blessé au genou), Pavel Sulc (en partance) et Nicolas Tagliafico sont absents de la liste.

    Lire aussi : Football : le barrage de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe classé à haut risque

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