Un mineur suspecté d’avoir livré de la drogue avec un drone dans une prison près de Lyon

Les drones ont servi à livrer de la drogue au sein de la prison de Villefranche-sur-Saône. @Getty Images

Un adolescent résidant à Lyon a été interpellé vendredi soir alors qu’il pilotait un drone à proximité de la prison de Villefranche-sur-Saône.

La scène s’est déroulée vendredi 14 août, peu avant minuit, aux abords de la prison de Villefranche. Des policiers ont repéré un drone, dont la trajectoire semblait suspecte. Ils ont alors suivi celui-ci jusqu’au boulevard Burdeau, où ils ont découvert un jeune homme avec une télécommande entre les mains.

Le suspect, mineur et résidant à Lyon, aurait tenté de prendre la fuite avant d’être rattrapé par les forces de l’ordre. Le drone, lui, s’est finalement écrasé dans le centre pénitentiaire.

Six colis avec cannabis, iPhones et cartes SIM

Lors de son interpellation, le jeune homme aurait expliqué aux enquêteurs qu’il n’était qu’un simple observateur. Mais les policiers ont retrouvé six colis à ses côtés, destinés à des prisonniers. Leur fouille a permis de découvrir 230 grammes de résine de cannabis, deux iPhones, cinq cartes SIM et trois paquets de cigarettes.

Le mineur a été placé en garde à vue. Il doit désormais être convoqué devant les juges des enfants du tribunal de Lyon en novembre prochain.

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