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La compagnie Ethiopian Airlines a inauguré une nouvelle liaison entre Lyon et Addis-Abeba ce jeudi 2 juillet. @Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines inaugure sa nouvelle liaison entre Lyon et l'Afrique de l'Est

  • par Corentin Lucas

    • L’aéroport Lyon-Saint Exupéry poursuit son développement avec l'ouverture d'une nouvelle ligne à destination de l’Éthiopie.

    Depuis ce jeudi 2 juillet, la compagnie Ethiopian Airlines assure une nouvelle liaison régulière entre Lyon et Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie. Le premier vol de cette nouvelle ligne a atterri le matin à Lyon-Saint Exupéry. Trois vols hebdomadaires sont désormais programmées : les mardis, jeudis et samedis.

    Cette nouvelle liaison est opérée en Airbus A350, avec une escale obligatoire à Genève avant de rejoindre Addis-Abeba. Depuis la capitale éthiopienne, les passagers peuvent ensuite accéder à un grand réseau de correspondances pour rejoindre d'autres destinations en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient.

    Un nouvel atout pour l’aéroport lyonnais

    Avec cette arrivée, Ethiopian Airlines devient la 43e compagnie aérienne présente à Lyon-Saint Exupéry, elle qui exerçait déjà à Paris-Charles-de-Gaulle et à Marseille. Au-delà du tourisme, cette desserte doit également favoriser les échanges économiques entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs régions africaines.

    Lire aussi : Depuis Lyon, easyJet lance des vols vers Louxor et mise sur les croisières sur le Nil

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