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Slavka Dimcheva est portée disparue.

Lyon : une femme bulgare portée disparue depuis vendredi

  • par Corentin Lucas

    • Une ressortissante bulgare n’a plus donné signe de vie depuis vendredi 14 août à Lyon. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux.

    Une famille est sans nouvelles de Slavka Dimcheva depuis vendredi 14 août. Cette ressortissante bulgare, arrivée à Lyon en car depuis Sofia, devait retrouver sa sœur à un arrêt de bus à Gerland, dans le 7ᵉ arrondissement.

    Le car dans lequel elle voyageait serait toutefois arrivé plus tôt que prévu. "Elle devait rejoindre ma mère à un arrêt de bus, mais le bus est arrivé et ma tante n’est jamais arrivée au rendez-vous", explique sa nièce dans un appel à témoins publié sur les réseaux sociaux.

    Elle ne parle pas français et n’a pas de téléphone

    La disparition est d’autant plus préoccupante qu’elle ne possède pas de téléphone portable et ne parle pas français. Elle s’exprime uniquement en bulgare. Selon sa famille, la femme serait également désorientée et pourrait avoir des difficultés à se repérer.

    Une procédure aurait été ouverte et les services de police sont mobilisés pour tenter de retrouver la disparue. Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à la retrouver est invitée à contacter les services de police.

    Lire aussi : Un appel à témoins lancé après la disparition d’un Rhodanien en Corrèze

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