Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en danger élevé

Alors que le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes est peu à risque, la Drôme reste en vigilance orange feux de forêts ce mardi 18 août.

La canicule semble de plus en plus s’éloigner de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour autant, la sécheresse est toujours aussi importante, et les températures, ne baissant pas en-dessous des 32 degrés, vont favoriser les risques liés aux départs de feux.

Dans la Drôme en particulier, le danger de feux est considéré comme élevé par Météo France pour la journée du mardi 18 août. L’Ardèche, quant à elle, a basculé dans le jaune.

Pour le reste des départements, le Rhône, l’Isère et l’Allier restent en risque modéré de feux de forêts.