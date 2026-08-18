Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenus en vigilance orange canicule

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule ce mardi 18 août 2026.

La cinquième canicule de l’été 2026 n’a pas dit son dernier mot. En effet, elle se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus spécialement dans le sud de celle-ci. Ce mardi 18 août 2026, Météo France a maintenu deux départements en vigilance orange canicule.

Le Rhône, l'Isère, l’Ain, la Loire, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance jaune canicule, avec des températures qui devrait de nouveau se rapprocher des 35 degrés localement. La Drôme et l'Ardèche sont eux toujours concernés par la vigilance orange canicule.

La vigilance devrait progressivement être levée en fin de semaine, avec le retour de la douceur.