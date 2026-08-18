Lyon : une jeune femme arrache une phalange avec ses dents lors d’une bagarre à la Part-Dieu

Une violente altercation a opposé deux jeunes femmes de 24 ans samedi après-midi au centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon.

Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du samedi 15 août, au centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e). Deux jeunes femmes, âgées de 24 ans et qui se connaissaient, se sont violemment affrontées. Au cours de la bagarre, l’une des deux aurait mordu le doigt de l’autre avec suffisamment de force pour lui arracher une phalange.

La sécurité du centre commercial est rapidement intervenue, avec l’aide des forces de l’ordre. La jeune femme suspectée d’avoir porté les coups a été placée en garde à vue. Celle-ci a été prolongée dimanche. Elle a finalement été déférée lundi devant la justice, avant d’être incarcérée dans l’attente de son jugement.

Quant à la victime, celle-ci a été prise en charge à la suite de l’agression informe Le Progrès. À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qui aurait pu causer une telle altercation.

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