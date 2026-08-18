Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial Part-Dieu. ©Romane Thevenot

Lyon : une jeune femme arrache une phalange avec ses dents lors d’une bagarre à la Part-Dieu

  • par Corentin Lucas
  • 4 Commentaires

    • Une violente altercation a opposé deux jeunes femmes de 24 ans samedi après-midi au centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon.

    Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du samedi 15 août, au centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e). Deux jeunes femmes, âgées de 24 ans et qui se connaissaient, se sont violemment affrontées. Au cours de la bagarre, l’une des deux aurait mordu le doigt de l’autre avec suffisamment de force pour lui arracher une phalange.

    La sécurité du centre commercial est rapidement intervenue, avec l’aide des forces de l’ordre. La jeune femme suspectée d’avoir porté les coups a été placée en garde à vue. Celle-ci a été prolongée dimanche. Elle a finalement été déférée lundi devant la justice, avant d’être incarcérée dans l’attente de son jugement.

    Quant à la victime, celle-ci a été prise en charge à la suite de l’agression informe Le Progrès. À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qui aurait pu causer une telle altercation.

    Lire aussi : Près de Lyon : il se fait flasher à 132 km/h au lieu de 50 et repart à pied

    à lire également
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : le parquet de Valence conteste la circonstance aggravante de racisme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : le parquet de Valence conteste la circonstance aggravante de racisme 14:48
    Lyon : une femme bulgare portée disparue depuis vendredi 14:00
    À une heure de Lyon, ce parc propose de marcher sur les traces des dinosaures 13:01
    Une passagère de Lyon tente d'amener 12 000 euros en Algérie mais se fait rattraper par la douane 12:06
    Un appel à témoins lancé après la disparition d’un Rhodanien en Corrèze 11:25
    d'heure en heure
    Un mineur suspecté d’avoir livré de la drogue avec un drone dans une prison près de Lyon 10:44
    orage Lyon
    Un dernier pic de chaleur avec l’arrivée des orages : quelle météo à Lyon cette semaine ? 10:16
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une jeune femme arrache une phalange avec ses dents lors d’une bagarre à la Part-Dieu 09:38
    Football : l'OL à 180 minutes de la Ligue des champions face au Fenerbahçe 09:12
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Feux de forêts : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en danger élevé 08:45
    vigilance sècheresse rhone lyon
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenus en vigilance orange canicule 08:00
    Lyon soleil
    Un mardi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 32 degrés attendus 07:00
    Saint-Héand devient le onzième "village Sport Nature" de la Loire 17/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut