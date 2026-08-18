Lyon : une jeune femme arrache une phalange avec ses dents lors d’une bagarre à la Part-Dieu

Une violente altercation a opposé deux jeunes femmes de 24 ans samedi après-midi au centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon.
Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du samedi 15 août, au centre commercial de la Part-Dieu (Lyon 3e). Deux jeunes femmes, âgées de 24 ans et qui se connaissaient, se sont violemment affrontées. Au cours de la bagarre, l’une des deux aurait mordu le doigt de l’autre avec suffisamment de force pour lui arracher une phalange.
La sécurité du centre commercial est rapidement intervenue, avec l’aide des forces de l’ordre. La jeune femme suspectée d’avoir porté les coups a été placée en garde à vue. Celle-ci a été prolongée dimanche. Elle a finalement été déférée lundi devant la justice, avant d’être incarcérée dans l’attente de son jugement.
Quant à la victime, celle-ci a été prise en charge à la suite de l’agression informe Le Progrès. À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qui aurait pu causer une telle altercation.
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On sait parfaitement l'un des raisons de ce fait divers :
l'inexistance de cours de psychologie dans toutes les écoles de France.
Si il y en avait, l'agresseuse saurait qu'en utilisant la violence elle montre à tous sa frustration extrême, liée à son incapacité à trouver les mots et les arguments pour changer une situation, autrement dit montant à tous son infériorité mentale monentanée.
Il est grand temps de mettre ces cours de psycho dans toutes les écoles, ça fera des vacances bien méritées aux forces de l'ordre diverses.
Et vous, vous feriez mieux de prendre des cours d'orthographe et de syntaxe. J'ai corrigé l'intégralité de vos propos ; c'était truffé d'erreurs. Je vous laisse lire, ça pourra vous aider à vous améliorer :
"On connaît parfaitement l'une des raisons de ce fait divers : l'inexistence de cours de psychologie dans toutes les écoles de France.
S'il y en avait, l'agresseuse saurait qu'en utilisant la violence, elle montre à tous sa frustration extrême, liée à son incapacité à trouver les mots et les arguments pour changer une situation ; autrement dit, elle montre à tous son infériorité mentale momentanée.
Il est grand temps de mettre ces cours de psycho dans toutes les écoles ; ça fera des vacances bien méritées aux forces de l'ordre diverses."
On est passé à un doigt près que celà se finisse par une distribution de salade de phalanges
Une nana à qui il ne faut pas confier ses affaires !