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Denis Perron, 32 ans, est porté disparu.

Un appel à témoins lancé après la disparition d’un Rhodanien en Corrèze

  • par Corentin Lucas

    • Un homme originaire de Dracé (Rhône) n’a plus donné signe de vie depuis le 9 août dernier. Malgré plusieurs recherches, il est encore introuvable ce mardi.

    Denis Perron, 32 ans et originaire de Dracé dans le Rhône, était parti avec deux amis pour un week-end consacré à la pêche et au camping au bord de la Dordogne, à Auriac, en Corrèze. Dans la nuit du 8 au 9 août, le trentenaire aurait quitté sa tente. Depuis, il n’a donné plus aucun signe de vie. Seul son sac de couchage a été retrouvé au bord de la Dordogne.

    Des recherches ont été menées par les gendarmes. Ses proches ont également organisé des recherches samedi 15 et dimanche 16 août, notamment aux abords du barrage du Chastang. Là encore, aucune trace du jeune homme n’a été retrouvée.

    Un appel à témoins lancé

    Face à cette disparition inquiétante, les proches de Denis Perron ont lancé un appel à témoins, largement relayé sur les réseaux sociaux. La mairie de Thoissey (Ain), où réside désormais le Rhodanien, s’est également mobilisée : "Nous sommes de tout cœur avec son frère Anthony et ses parents, ainsi que toute sa famille, qui doivent vivre des moments d’une infinie anxiété".

    Denis Perron mesure environ 1,80 m, est de corpulence maigre et a les cheveux blonds mi-longs ainsi que les yeux clairs. Toute personne susceptible d’avoir aperçu le trentenaire depuis le 9 août ou disposant d’informations permettant de le localiser est invitée à se rapprocher des autorités.

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