À une heure de Lyon, ce parc propose de marcher sur les traces des dinosaures

À Plagne (Ain), le site Dinoplagne propose jusqu’à l’automne une immersion au cœur du Jurassique pour petits et grands.

À seulement 1h15 de Lyon, un voyage 150 millions d’années dans le passé est possible. À Plagne, dans l’Ain, le site paléontologique Dinoplagne permet au public de découvrir plusieurs centaines d’empreintes de dinosaures découvertes à partir de 2009 dans les roches calcaires du massif du Jura.

Ouvert d’avril à octobre, Dinoplagne propose un parcours pédagogique d’environ 2km en pleine nature consacré aux dinosaures, à l’évolution des continents et à la biodiversité. Les familles peuvent également participer à différents ateliers, dont une activité de fouilles de fossiles, ainsi qu’à des jeux de piste et spectacles éducatifs. La pièce maîtresse du site est une piste attribuée à un titanosaure, l’un des plus grands dinosaures ayant existé.

Des dinosaures aux étoiles

Chaque jeudi du mois d’août, des visites nocturnes permettent notamment de découvrir les empreintes éclairées à la tombée de la nuit. Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les visites guidées seront gratuites sur réservation.

Mais l’un des rendez-vous les plus originaux est prévu à l’automne. Les 2, 9 et 16 octobre, de 18 heures à 22 heures, les soirées "Dino-Astro" proposeront une observation des étoiles à partir de télescopes, accompagnés d’astronomes professionnels.

Les billets sont proposés à partir de 8 euros. Le site est accessible en environ 1h15 depuis Lyon. Idéal pour une sortie avant la grande rentrée.

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