Un dernier pic de chaleur avec l’arrivée des orages : quelle météo à Lyon cette semaine ?

Après un début de semaine marqué par des températures élevées et un air humide, le mercure devrait baisser à Lyon après un long épisode orageux.

Elle n’a jamais été autant demandée par les Lyonnais ces dernières semaines : la pluie va faire son grand retour entre Rhône et Saône cette semaine. Et elle emportera dans ses bagages une fraîcheur tant espérée depuis le mois de juin. Si la chaleur est présente depuis ce lundi 17 août, elle devrait s’estomper progressivement jusqu’à ce dimanche 23 août.

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De violents orages pour refroidir l’atmosphère

Mercredi, un dernier pic de chaleur devrait être atteint à Lyon, avec des températures avoisinant les 34 degrés. Cela résonne comme une épreuve finale, puisque dès jeudi, le thermomètre va commencer à chuter suite à l’arrivée d’orages violents. Il fera 29 degrés, puis 25 degrés le vendredi avec le même temps orageux. Seule la journée de samedi devrait ensuite être légèrement ensoleillée, surtout dans l’après-midi.

La journée du dimanche 23 août connaîtra la plus faible température enregistrée depuis le début de l’été et des cinq vagues successives de canicules. En effet, Météo France annonce 15 degrés le matin, et seulement 24 degrés au meilleur de la journée.

En seulement deux jours, la capitale des Gaules va perdre près de 10 degrés et passer d’un temps ensoleillé à de la pluie mêlée à de violents orages. Un changement drastique qui n’est pas de refus et qui devrait permettre d’hydrater les sols, alors en grande souffrance depuis plus de deux mois.

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