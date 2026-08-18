Un mardi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 32 degrés attendus

C'est une journée estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 18 août 2026, avec des températures qui devraient atteindre les 32 degrés.

Après une semaine dernière étouffante et un lundi chaud et humide, la journée de ce mardi 18 août s'annonce plus agréable et estivale. Le soleil brillera du matin au soir, accompagnée d’un léger voile nuageux à certains moments de la journée.

Côté températures, il fait toujours chaud à Lyon, même si nous sommes loin des 40 degrés atteints en fin de semaine. S'il fait 20 degrés ce matin, le mercure atteindra les 32 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs qui restent nettement au-dessus des normales (+4 degrés).