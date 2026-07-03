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L’OL Lyonnes affrontera Fleury pour commencer sa saison 2026-2027. (Photo by Ewen Gavet/Icon Sport via Getty Images)

Football : on connait le calendrier complet d’OL Lyonnes pour la saison 2026-2027 de Première Ligue

  • par Corentin Lucas

    • Le calendrier pour le prochain exercice de Première Ligue est tombé. L’OL Lyonnes se déplacera à Fleury pour son premier match.

    Le menu est tombé ce vendredi 3 juillet. La Ligue féminine du football professionnel (LFFP) a dévoilé le calendrier complet pour la saison 2026-2027 de Première Ligue, l’élite du ballon rond féminin. Entre Rhône et Saône, les supporters attendaient patiemment de connaître les premiers adversaires des Fenottes, tenantes du titre.

    L’OL Lyonnes débutera ainsi le prochain exercice à l’extérieur sur la pelouse de Fleury, en Île-de-France. La reprise est prévue pour le week-end du 5 septembre. Une semaine plus tard, les joueuses de Jonatan Giraldez retrouveront leur public du Groupama Stadium face au Paris FC, un premier choc intéressant. 

    Le duel au sommet tant attendu avec le Paris-SG aura lieu autour du 17 octobre. Malheureusement, il faudra attendre le retour, prévu vers le 20 février, pour voir ce classique à Décines. Enfin, la saison régulière s’achèvera le week-end du 4 mai 2027, avec une réception du Montpellier HSC.

    Les demi-finales auront ensuite lieu, si les résultats des Fenottes le permettent, le 15 mai. La grande finale de D1 féminine se déroulera le 5 juin. Une date évidemment cochée par les Rhodaniennes, en quête d’un vingtième succès dans la compétition.

    Lire aussi : Football : un nouvel ailier belge débarque à l’OL

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