Vue de Lyon.

Pollution : la qualité de l’air est mauvaise sur l’ensemble de la métropole lyonnaise ce vendredi 

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air est mauvaise ce vendredi 2 janvier à Lyon et dans l’ensemble de la métropole. Pour rappel, le niveau information-recommandation est activé dans la Rhône. 

    La concentration en particules fines dans l’atmosphère est une nouvelle fois très importante ce vendredi 2 janvier à Lyon et dans la métropole lyonnaise. Pour rappel, la préfecture du Rhône a annoncé hier activer le niveau information-recommandation dès aujourd’hui en raison d’un épisode de pollution de type combustion dans le département. 

    Dans le détail, cela concerne les particules PM10 et le seuil d’information et de recommandation fixé à 50µg/m3 sur 24 heures pour l’ouest Ain et le bassin Lyonnais Nord Isère sera dépassé au cours de la journée. La concentration en particules PM2,5 dépasse également les normes.  

    police Lyon
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : placé en détention provisoire, le conducteur avait bien consommé du protoxyde d’azote

