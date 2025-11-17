Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi

Longtemps attendu par les bénévoles et salariés de l’association, le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi 17 novembre dans le 3e arrondissement.

Alors que la SPA fêtera ses 180 ans le 2 décembre prochain, l’association a inauguré ce lundi 17 novembre son nouveau dispensaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Attendu par les bénévoles depuis près de dix ans, ce nouveau lieu d’accueil et de soins se veut chaleureux et fonctionnel, aussi bien pour les animaux que pour leurs maîtres.

Doté d’un budget de 767 000 euros, dont 200 000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 22 000 euros de la Métropole de Lyon et 5 000 euros de la Ville de Lyon, ce dispensaire bénéficie désormais de deux salles de consultation, d’une salle préparatoire, d’une salle de chirurgie et de deux salles de réveil flambant neuves.

Une hausse de 23 % des bénéficiaires en 4 ans

Un nouveau site moderne et spacieux pensé pour remplacer celui créé en 1990 et dédié à l’accueil des personnes dont les moyens financiers sont limités. Depuis sa création, 8 955 animaux ont été soignés dans ce dispensaire. "Les animaux sont un vecteur de santé physique, de santé psychique, un vecteur de réconfort, et c’est précisément ce que sera notre dispensaire", a souligné Jacques-Charles Fombonne, président national de la SPA ce lundi.

Outre l’amélioration des conditions d’accueil et de travail, ce nouveau dispensaire répond également à une demande croissante. La SPA a en effet enregistré une hausse de 23 % de ses bénéficiaires en 4 ans. Un chiffre "considérable" qui "justifie" la création de ce dispensaire, a encore indiqué le président de la SPA. À ses côtés, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a salué l’action "absolument essentielle et nécessaire" de l’association, notamment dans les milieux ruraux. "S’intéresser aux animaux, c’est aussi s’intéresser aux humains, et l’accompagnement des animaux de compagnie est primordial", a-t-il enfin déclaré.

En plus de ce nouveau dispensaire, un nouveau refuge devrait également voir le jour à Saint-Laurent-de-Mure. Ce dernier bénéficiera d’une subvention de 1,8 million d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

