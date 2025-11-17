Actualité
Nouveau dispensaire de la SPA dans le 3e arrondissement. (CM)

Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi

  • par Clémence Margall

    • Longtemps attendu par les bénévoles et salariés de l’association, le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi 17 novembre dans le 3e arrondissement.

    Alors que la SPA fêtera ses 180 ans le 2 décembre prochain, l’association a inauguré ce lundi 17 novembre son nouveau dispensaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Attendu par les bénévoles depuis près de dix ans, ce nouveau lieu d’accueil et de soins se veut chaleureux et fonctionnel, aussi bien pour les animaux que pour leurs maîtres.

    Doté d’un budget de 767 000 euros, dont 200 000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 22 000 euros de la Métropole de Lyon et 5 000 euros de la Ville de Lyon, ce dispensaire bénéficie désormais de deux salles de consultation, d’une salle préparatoire, d’une salle de chirurgie et de deux salles de réveil flambant neuves.

    Lire aussi : Municipales 2026 : à Lyon, L214 se mobilise pour appeler les candidats à "s'engager en faveur des animaux"

    Une hausse de 23 % des bénéficiaires en 4 ans

    Un nouveau site moderne et spacieux pensé pour remplacer celui créé en 1990 et dédié à l’accueil des personnes dont les moyens financiers sont limités. Depuis sa création, 8 955 animaux ont été soignés dans ce dispensaire. "Les animaux sont un vecteur de santé physique, de santé psychique, un vecteur de réconfort, et c’est précisément ce que sera notre dispensaire", a souligné Jacques-Charles Fombonne, président national de la SPA ce lundi.

    Dispensaire SPA Lyon (CM)

    Outre l’amélioration des conditions d’accueil et de travail, ce nouveau dispensaire répond également à une demande croissante. La SPA a en effet enregistré une hausse de 23 % de ses bénéficiaires en 4 ans. Un chiffre "considérable" qui "justifie" la création de ce dispensaire, a encore indiqué le président de la SPA. À ses côtés, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a salué l’action "absolument essentielle et nécessaire" de l’association, notamment dans les milieux ruraux. "S’intéresser aux animaux, c’est aussi s’intéresser aux humains, et l’accompagnement des animaux de compagnie est primordial", a-t-il enfin déclaré.

    En plus de ce nouveau dispensaire, un nouveau refuge devrait également voir le jour à Saint-Laurent-de-Mure. Ce dernier bénéficiera d’une subvention de 1,8 million d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Chaque minute, 60 animaux sont abattus pour Lyon

    à lire également
    César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    César Troisgros élu meilleur cuisinier français de l’année 20:51
    moto cross Lyon
    Le Supercross de Lyon revient avec un spectacle encore plus explosif 19:53
    Isère : la RD76 fermée les 27 et 28 novembre pour des travaux de sécurisation 18:41
    Lyon : la Fondation Fourvière relance son appel aux dons afin de restaurer les tours de la basilique 18:12
    Paz accuse la préfecture de "mettre la pression" sur la Ville de Lyon pour "massacrer" les ragondins 17:44
    d'heure en heure
    Agression "raciste et sexiste" au Groupama stadium lors d'OL-PSG : l'audience se tiendra ce mardi 17:20
    Drôme : l'État agrandit l'Hôtel de police de Valence 17:00
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : la ligne de métro B perturbée, la reprise du trafic estimée à 19 heures 16:49
    "Je ne suis plus le même" : le Lyonnais Alban Pellegrin raconte ses 72 marathons en 72 jours 16:40
    Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi 16:06
    oeuvre mother saint jean fete des lumières lyon
    Fête des Lumières 2025 : les réservations s’envolent déjà à Lyon 15:35
    Trophées des bénévoles sportifs : plusieurs Rhônalpins mis à l’honneur à Lyon 14:55
    Un incendie se déclare dans une maison inoccupée à Villeurbanne 14:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut