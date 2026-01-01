Dans le cadre du dossier "Lyon vu par l'IA", Lyon Capitale s'est entretenu avec ChatGPT comme s'il s'agissait d'une personne humaine.

Le robot conversationnel fête ses 3 ans. Aujourd’hui, ChatGPT traite un peu plus d’un milliard de messages par jour, avec une croissance mensuelle, en 2025, de 7 % par trimestre. L’IA de l’entreprise Open AI est devenue un outil incontournable du quotidien en France qui recense entre 16 et 20 millions d’utilisateurs. Nous lui avons posé quelques questions.