Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Accident mortel sur la M7 à Lyon : placé en détention provisoire, le conducteur avait bien consommé du protoxyde d’azote

  • par la rédaction

    • Le principal mis en cause dans l’accident survenu le 29 décembre sur la M7, à Lyon, a été placé en détention provisoire jeudi 1er janvier. Il avait consommé du protoxyde d’azote.

    Le jeune homme de 20 ans responsable de l’accident mortel survenu le 29 décembre sur la M7, à hauteur du quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été mis en examen jeudi 1er janvier pour homicide routier aggravé par la mise en danger délibérée de la vie d’autrui et pour blessures routières aggravées par la même circonstance, indiquent nos confrères du Progrès. À l’issue de son audition, il a été placé en détention provisoire.

    Le soir du drame, lors duquel une femme âgée de 50 ans est décédée et quatre autres personnes ont été blessées, les secours avaient par ailleurs retrouvé des bouteilles de protoxyde d’azote dans la voiture du mis en cause. Selon le parquet de Lyon, l’enquête permet désormais d’affirmer que le jeune homme en avait bien fait usage et conduisait manifestement à une vitesse excessive.

    Lire aussi : La préfète du Rhône interdit l'usage et la détention de protoxyde d'azote

    Laisser un commentaire

