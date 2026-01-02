Éducation et Formation
Formation : Lyon, territoire créatif où les idées prennent forme

  • par LC

    • Design, jeu vidéo, audiovisuel ou mode, les industries créatives lyonnaises dessinent un écosystème bouillonnant où se rencontrent culture, économie et innovation. Au cœur de la stratégie de la Métropole, cette filière en pleine expansion incarne une nouvelle manière de penser le développement, plus ouverte, plus collaborative, plus inspirante.

    Cet article fait partie du dossier "Formation" de Lyon Capitale avec aussi de nombreux témoignages d'étudiants et diplômés des filières créatives lyonnaises.

    À Villeurbanne, dans les couloirs lumineux du Pôle Pixel, on peut entendre battre le cœur de la création lyonnaise. Ça bourdonne, ça imagine, ça code. Un jeune studio de jeux vidéo met la touche finale à son premier titre, pendant qu’un collectif de réalisateurs teste des effets spéciaux pour une série diffusée sur une grande plateforme. Ici, tout parle de mouvement, d’image ou de narration. Longtemps discrète face à Paris, la ville de Lyon s’affirme aujourd’hui comme une métropole créative à part entière, un carrefour où l’art et la technologie se tiennent la main.

    Une effervescence bien réelle

    réseaux sociaux
    
