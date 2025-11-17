Trophées des bénévoles sportifs : plusieurs Rhônalpins mis à l’honneur à Lyon

La troisième édition des Trophées des bénévoles du sport s’est tenue le 13 novembre à l’hôtel de Région à Lyon.

La Région et Groupama ont célébré l’engagement associatif sportif, en distinguant notamment plusieurs bénévoles issus du Rhône.

La troisième édition des Trophées des bénévoles du sport s’est tenue le 13 novembre à l’hôtel de Région à Lyon, rassemblant acteurs sportifs, partenaires et bénévoles venus de toute l’Auvergne-Rhône-Alpes. L’événement, organisé par Groupama et la Région, visait à saluer l’implication de celles et ceux qui font vivre les clubs sportifs au quotidien.

Parmi les lauréats, plusieurs bénévoles rhodaniens ont été distingués. Dans la catégorie "Moins de 18 ans", Léane Dugelay, jeune membre du club Bad’A Chaz, a été récompensée pour son investissement dans le badminton. En "Coach", Caroline Margarit, des Sauveteurs d’Ampuis, a été mise à l’honneur pour son engagement dans les joutes sportives.

Trois autres bénévoles du Rhône se sont distingués dans la catégorie "Animation – vie du club" : Dale Harrison, pilier du club de rugby à XIII Charpennes Tonkin Tigers de Villeurbanne, et, dans la catégorie "Coup de cœur", Serge Brigaud du Gymnastique Club de La Mulatière ainsi que Noël Guérin, figure de la natation à Villefranche-sur-Saône.