Actualité
Berges du Rhône à Lyon
Berges du Rhône à Lyon durant l’hiver (photo d’illustration)

Grand froid : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 

  • par Clémence Margall

    • Météo France maintient sa vigilance jaune pour grand froid dans cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 2 janvier. 

    Il fait toujours froid dans la région, Météo France maintient donc sa vigilance jaune pour grand froid dans cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes : la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l’Allier et le Puy-de-Dôme. 

    À noter également qu’une vigilance jaune pour avalanches et maintenue en Savoie et que le département de l’Allier est également concerné par une vigilance pour neige et verglas. 

    à lire également
    police Lyon
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : placé en détention provisoire, le conducteur avait bien consommé du protoxyde d’azote

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Accident mortel sur la M7 à Lyon : placé en détention provisoire, le conducteur avait bien consommé du protoxyde d’azote 07:59
    Berges du Rhône à Lyon
    Grand froid : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance  07:34
    Article payant “Faire des enfants n’est pas un engagement politique, mais une expérience existentielle” 07:30
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : une journée entre soleil et nuages, 4 degrés attendus ce vendredi à Lyon  07:16
    Bernard Frizza Meilleur ouvrier de France
    Article payant Les Meilleurs Ouvriers de France à Lyon : Bernard Frizza, bronzier d’art et orfèvre 07:00
    d'heure en heure
    On s’en serait bien passé : la liquidation judiciaire du festival Woodstower 06:00
    Lyon : l'avant-gardisme perdu de la Fête des lumières 01/01/26
    Pas d'image
    Lyon : Ils ont osé le dire ! 01/01/26
    l'IA vu par ChatGPT
    Article payant “L’intelligence artificielle ne va ni tuer ni sauver les médias à elle seule, mais elle va les obliger à se réinventer en profondeur” estime ChatGPT 01/01/26
    Lyon vu par l'IA
    Article payant Lyon vu par l’IA : pas mal mais parfois à côté de la plaque 01/01/26
    Métropole de Lyon : le tramway T5 perturbé, la circulation reprendra demain matin 01/01/26
    Article payant Aulas finance les lumières des écologistes 01/01/26
    bisounours
    Le mot du mois : [BISOUNOURS] 01/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut