Grand froid : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 

Météo France maintient sa vigilance jaune pour grand froid dans cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 2 janvier.

Il fait toujours froid dans la région, Météo France maintient donc sa vigilance jaune pour grand froid dans cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes : la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l’Allier et le Puy-de-Dôme.

À noter également qu’une vigilance jaune pour avalanches et maintenue en Savoie et que le département de l’Allier est également concerné par une vigilance pour neige et verglas.