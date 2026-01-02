Après vingt-sept ans d’existence, le festival Woodstower ne survivra pas à ses difficultés financières. Placé en liquidation judiciaire début décembre, l’événement musical lyonnais, lourdement endetté et fragilisé par la concurrence accrue des grandes salles et festivals, ne se tiendra pas en 2026.

Clap de fin. Le festival Woodstower, rendez-vous musical important de la métropole lyonnaise depuis vingt-sept ans, ne rempilera pas en 2026. Cela faisait déjà deux ans que ses dirigeants faisaient état de leurs difficultés financières avec plus de 800 000 euros de dette. Le festival lyonnais a donc été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon début décembre, n’étant pas parvenu à trouver un nouveau repreneur. Dans un premier temps, deux intéressés s’étaient pourtant prononcés. Le premier, le groupe de presse Rosebud (Tribune de Lyon), s’était retiré face aux risques financiers de l’opération. Le second, un groupement de Ninkasi, Nomad Kitchens et IzyPay, s’était retiré mi-novembre faute d’accord.

Sur le fond, l’événement paie la morosité du secteur et une concurrence locale sans concession. “Depuis le Covid, nous devons faire face à l’augmentation des cachets d’artistes, des prix techniques et des transports. Monter un festival coûte plus cher”, rappelait Maxime Noly, le directeur général du festival à Lyon Capitale. Pour lui, l’ouverture en 2023 de la LDLC Arena à Décines-Charpieu, détenue par Jean-Michel Aulas, attirant les stars internationales, couplée aux méga-concerts donnés au Groupama Stadium, a été le coup de grâce : “Notre public s’est éparpillé”, soulignait-il. Lors de la dernière édition, à l’été 2025, seulement 23 000 festivaliers étaient inscrits, presque moitié moins qu’il y a deux ans. C’est aussi un échec pour la majorité écologiste, qui avait misé sur le festival en lui allouant 110 000 euros d’aides exceptionnelles, en plus d’aides en nature et mises à disposition d’espaces de l’ordre de 80 000 euros supplémentaires.