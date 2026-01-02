Météo : une journée entre soleil et nuages, 4 degrés attendus ce vendredi à Lyon 

La journée de ce vendredi 2 janvier sera plus mitigée à Lyon, bien que le soleil soit toujours présent. Des gelées matinales sont toujours visibles et 4 degrés sont attendus dans l’après-midi.

Si les nuages et le soleil se partagent le ciel ce vendredi 2 janvier, les températures restent très froides à Lyon. Ce matin, le mercure indique en effet -4 degrés, en raison d’un ciel entièrement dégagé.

Des nuages feront leur apparition au cours de la journée, mais il fera toujours froid avec seulement 4 degrés. Le ciel se couvrira en soirée et les nuages persisteront durant la matinée de samedi.