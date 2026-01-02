Actualité
Incendie meurtrier en Suisse : deux mineurs hospitalisés à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Après l’incendie mortel survenu le soir de la Saint-Sylvestre dans un bar de Crans-Montana, en Suisse, deux mineurs grièvement blessés, un Français et un Suisse, ont été transférés et hospitalisés à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon.

    Plus de 24 heures après le drame qui s’est déroulé dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, lors de la soirée du Nouvel An, faisant une quarantaine de morts et environ 115 blessés, les transferts vers les hôpitaux frontaliers, dont la France, s’organisent. Deux mineurs présents lors du drame et grièvement brûlés, un Français et un Suisse, ont ainsi été transportés par hélicoptère à Lyon, à l’hôpital Édouard Herriot (3e arr.).

    Un troisième blessé a été accueilli dans un hôpital parisien. Huit autres blessés devraient être bientôt pris en charge en France, a indiqué Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d'Orsay ce vendredi matin chez nos confrères de BFM TV.

    Des bougies d'artifice mises en cause

    Sur X, le président Emmanuel Macron a assuré que les équipes diplomatiques et consulaires françaises "suivent la situation et apportent l’assistance nécessaire à nos compatriotes touchés par ce drame" et que la France "accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide". Jeudi soir, le Quai d’Orsay indiquait que 9 Français ont été blessés lors du drame et 8 n’ont pas encore été localisés.

    Plusieurs témoignages et photos prises quelques minutes avant le départ de l’incendie semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle des bougies d’artifice accrochées à des bouteilles de champagne seraient en cause.

    Pollution : la qualité de l’air est mauvaise sur l’ensemble de la métropole lyonnaise ce vendredi 

