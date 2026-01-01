Actualité

Lyon : Ils ont osé le dire !

  • par Guillaume Lamy

    • Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.

    “La lucidité nous impose de nous préparer (à la guerre)”
    juge le gouverneur militaire de Lyon dans l’émission “6 minutes chrono”. “Il faut prendre en compte les menaces qui existent aux frontières de l’Europe.”

    “La préfète du Rhône a laissé prospérer des locaux néonazis à Lyon pendant des années. Aujourd’hui, elle interdit un concert du Lyon Antifa Fest, un événement culturel, pacifique, engagé contre le fascisme”
    Le député du Rhône Gabriel Amard (LFI) oublie les nombreuses dissolutions de groupuscules d’extrême droite ces dernières années à Lyon, alors même que ce festival dont il parle est finalement autorisé par la justice.

    “Il faut qu’il devienne maire de Lyon”
    Karim Benzema, Ballon d’or 2022 et ancien attaquant de l’OL, a apporté son soutien à Jean-Michel Aulas.

    “Depuis six ans, les relations internationales de Lyon sont au point mort, l’attractivité est en berne”
    François Gaillard, “Monsieur Tourisme” de Lyon entre 2001 et 2021, tacle dans “6 minutes chrono”, la Ville et la Métropole de Lyon sur leur bilan touristique.

    “Si au second tour, il y a face à nous des candidats LFI, nous appellerons à voter tout sauf LFI”
    assure Laurent Wauquiez, député LR de Haute-Loire, sur TF1 au sujet des prochaines élections municipales.

    “Dès 2027, nos métros rouleront 24 h/24 tous les week-ends”
    promet Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, en cas de réélection en mars prochain.

    à lire également
    Lyon : l'avant-gardisme perdu de la Fête des lumières

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : l'avant-gardisme perdu de la Fête des lumières 19:00
    Pas d'image
    Lyon : Ils ont osé le dire ! 18:45
    l'IA vu par ChatGPT
    Article payant “L’intelligence artificielle ne va ni tuer ni sauver les médias à elle seule, mais elle va les obliger à se réinventer en profondeur” estime ChatGPT 18:27
    Lyon vu par l'IA
    Article payant Lyon vu par l’IA : pas mal mais parfois à côté de la plaque 18:09
    Métropole de Lyon : le tramway T5 perturbé, la circulation reprendra demain matin 17:54
    d'heure en heure
    Article payant Aulas finance les lumières des écologistes 17:45
    bisounours
    Le mot du mois : [BISOUNOURS] 17:17
    Grégory doucet
    Lyon : une plainte déposée contre une commerçante pour avoir divulgué l’adresse de Grégory Doucet 16:45
    les Halles de Lyon Paul-Bocuse
    Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater à Lyon 16:06
    Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé dès demain dans le Rhône 15:41
    central nucélaire
    Article payant Et si... le projet EPR2 implosait ? 15:24
    Article payant Les Verts lyonnais ont-ils peur d’être encore écolos ? 14:43
    Pompe à essence / carburant
    Carburant, Smic, contrôles techniques… Ce qui change au 1er janvier 2026 14:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut