Lyon : Ils ont osé le dire !

Phrases chocs, petites piques, polémiques, vérité crue... Le pire et le meilleur des petits phrases entendues ici et là à Lyon.



“La lucidité nous impose de nous préparer (à la guerre)”

juge le gouverneur militaire de Lyon dans l’émission “6 minutes chrono”. “Il faut prendre en compte les menaces qui existent aux frontières de l’Europe.”

“La préfète du Rhône a laissé prospérer des locaux néonazis à Lyon pendant des années. Aujourd’hui, elle interdit un concert du Lyon Antifa Fest, un événement culturel, pacifique, engagé contre le fascisme”

Le député du Rhône Gabriel Amard (LFI) oublie les nombreuses dissolutions de groupuscules d’extrême droite ces dernières années à Lyon, alors même que ce festival dont il parle est finalement autorisé par la justice.

“Il faut qu’il devienne maire de Lyon”

Karim Benzema, Ballon d’or 2022 et ancien attaquant de l’OL, a apporté son soutien à Jean-Michel Aulas.

“Depuis six ans, les relations internationales de Lyon sont au point mort, l’attractivité est en berne”

François Gaillard, “Monsieur Tourisme” de Lyon entre 2001 et 2021, tacle dans “6 minutes chrono”, la Ville et la Métropole de Lyon sur leur bilan touristique.

“Si au second tour, il y a face à nous des candidats LFI, nous appellerons à voter tout sauf LFI”

assure Laurent Wauquiez, député LR de Haute-Loire, sur TF1 au sujet des prochaines élections municipales.

“Dès 2027, nos métros rouleront 24 h/24 tous les week-ends”

promet Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, en cas de réélection en mars prochain.