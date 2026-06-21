Actualité
Fête de la musique

Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool interdite à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Alors que la consommation d'alcool pour la Fête de la musique sera interdite dans les 35 départements placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin, la Ville de Lyon prend également des mesures.

    La consommation d’alcool pour la Fête de la musique dimanche sera interdite dans les 35 départements qui seront placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin en France. Même si le Rhône n'est pas concerné, puisque le département est en vigilance orange, la Ville de Lyon prend tout de même des mesures afin que les festivités soient menées "en toute tranquilité".

    Carte de France des départements placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin.

    De 17h à 5h le lendemain matin, dans l’ensemble du département, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et les espaces publics, en dehors des espaces réservés à cet effet. L’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ou en direction de l’espace public ainsi que la vente d’artifices de divertissement sur la voie publique seront interdits, ainsi que la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable.

    De 20h à 4h le lendemain matin, la vente d’alcool à emporter sera quant à elle interdite, sous quelque forme que ce soit.

    Lire aussi : Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end

    à lire également
    fontaine eau canicule
    Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool interdite à Lyon 10:30
    fontaine eau canicule
    Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche 09:30
    sâone lyon st jean fourviere
    La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule 09:06
    Jusqu'à 40 degrés ce dimanche à Lyon 08:50
    Paul Bocuse au Panthéon ? La proposition surprise de Guillaume Gomez 20/06/26
    d'heure en heure
    Fête de la musique à Lyon : circulation adaptée et plusieurs parkings fermés ce dimanche 20/06/26
    Un enfant de 3 ans se noie dans une piscine familiale à Belleville-en-Beaujolais, une enquête ouverte 20/06/26
    Le joueur Thomas Heurtel quitte l'ASVEL 20/06/26
    JO 2030 : Lyon au cœur des sports de glace 20/06/26
    Exposition : L’art s’empare de la Chartreuse d’Aillon 20/06/26
    Le premier festival du Bien-Manger se déroule ce vendredi 19 et samedi 20 juin à l'Hôtel de Région à Lyon.
    Le festival du Bien-Manger s'invite ce samedi à l'Hôtel de Région 20/06/26
    Canicule : les évènements culturels et sportifs seront-ils annulés ce week-end à Lyon ? 20/06/26
    SNCF, TER, train
    Retour à la normale pour la ligne de train Lyon Marseille après un incendie 20/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut