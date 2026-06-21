Alors que la consommation d'alcool pour la Fête de la musique sera interdite dans les 35 départements placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin, la Ville de Lyon prend également des mesures.

La consommation d’alcool pour la Fête de la musique dimanche sera interdite dans les 35 départements qui seront placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin en France. Même si le Rhône n'est pas concerné, puisque le département est en vigilance orange, la Ville de Lyon prend tout de même des mesures afin que les festivités soient menées "en toute tranquilité".

Carte de France des départements placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 21 juin.

De 17h à 5h le lendemain matin, dans l’ensemble du département, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et les espaces publics, en dehors des espaces réservés à cet effet. L’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ou en direction de l’espace public ainsi que la vente d’artifices de divertissement sur la voie publique seront interdits, ainsi que la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable.

De 20h à 4h le lendemain matin, la vente d’alcool à emporter sera quant à elle interdite, sous quelque forme que ce soit.

Lire aussi : Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end