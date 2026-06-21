Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche

Le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux restent placés en vigilance jaune pollution ce dimanche.

La qualité de l'air reste toujours fortement dégradée ce dimanche 21 juin à Lyon. La vigilance jaune pollution est maintenue dans le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux par l'observatoire de la qualité de l'air d'Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo.

Les conditions météo favorisent à la production d'ozone et le seuil d’information risque d'être dépassé sur le bassin lyonnais et la zone des côteaux ce samedi. Des concentrations de poussières sahariennes devraient également augmenter et contribuer à dégrader la qualité de l'air, la rendant dégradée à mauvaise.