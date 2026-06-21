Météo
fontaine eau canicule
Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux restent placés en vigilance jaune pollution ce dimanche.

    La qualité de l'air reste toujours fortement dégradée ce dimanche 21 juin à Lyon. La vigilance jaune pollution est maintenue dans le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux par l'observatoire de la qualité de l'air d'Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo.

    Les conditions météo favorisent à la production d'ozone et le seuil d’information risque d'être dépassé sur le bassin lyonnais et la zone des côteaux ce samedi. Des concentrations de poussières sahariennes devraient également augmenter et contribuer à dégrader la qualité de l'air, la rendant dégradée à mauvaise.

    à lire également
    sâone lyon st jean fourviere
    La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    fontaine eau canicule
    Le Bassin de Lyon en vigilance jaune pollution ce dimanche 09:30
    sâone lyon st jean fourviere
    La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule 09:06
    Jusqu'à 40 degrés ce dimanche à Lyon 08:50
    Paul Bocuse au Panthéon ? La proposition surprise de Guillaume Gomez 20/06/26
    Fête de la musique à Lyon : circulation adaptée et plusieurs parkings fermés ce dimanche 20/06/26
    d'heure en heure
    Un enfant de 3 ans se noie dans une piscine familiale à Belleville-en-Beaujolais, une enquête ouverte 20/06/26
    Le joueur Thomas Heurtel quitte l'ASVEL 20/06/26
    JO 2030 : Lyon au cœur des sports de glace 20/06/26
    Exposition : L’art s’empare de la Chartreuse d’Aillon 20/06/26
    Le premier festival du Bien-Manger se déroule ce vendredi 19 et samedi 20 juin à l'Hôtel de Région à Lyon.
    Le festival du Bien-Manger s'invite ce samedi à l'Hôtel de Région 20/06/26
    Canicule : les évènements culturels et sportifs seront-ils annulés ce week-end à Lyon ? 20/06/26
    SNCF, TER, train
    Retour à la normale pour la ligne de train Lyon Marseille après un incendie 20/06/26
    soleil canicule météo
    Canicule : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 20/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut