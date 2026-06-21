Malgré des températures élevées ce dimanche 21 juin pour la Fête de la musique, les festivités organisées par la mairie de Lyon sont maintenues.

Ce dimanche 21 juin sera rythmé par la 45e édition de la Fête de la musique dans la ville de Lyon. Pourtant, les températures caniculaires peuvent impacter la tenue des concerts aujourd'hui, puisque 40 degrés est annoncé à 18h. Comme ce fut le cas pour le premier groupe programmé place Charles-de-Gaulle, devant l’Auditorium, privé de concert à cause de la canicule.

Face à ces fortes chaleurs, la Ville de Lyon a d’ores-et-déjà pris des mesures pour la Fête de la musique en décalant des horaires et en ajoutant des ombrages sur les lieux des festivités. La mairie assure néanmoins que les scènes labellisées Ville de Lyon sont toutes maintenues. Les concerts débuteront à 18h notamment sur la Place Saint-Jean, sur la Place de la Bourse ou encore à l'Hôtel de Ville. La programmation complète de la Fête de la musique organisée par la mairie est consultable ici. Place à la fête !

Lire aussi : Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end