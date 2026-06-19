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Fête de la musique 2023 dans les pentes de La Croix-Rousse
Fête de la musique dans les pentes de La Croix-Rousse. ©Cheyenne Gabrelle

Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool encadrés dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • La préfecture du Rhône a pris un arrêté visant à encadrer la vente et la consommation d'alcool lors de la Fête de la musique.

    Alors que de nombreux événements sont prévus à Lyon et dans le département du Rhône pour la Fête de la musique, la préfecture du Rhône a pris un arrêté départemental visant "au bon déroulement des festivités" et au "respect de la tranquillité publique."

    38°C attendus

    Ainsi, du 21 juin 17h au 22 juin, 5h, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique, en dehors des espaces publics réservés à cet effet. L’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ou en direction de l’espace public ainsi que la vente d’artifices de divertissement sur la voie publique seront également interdits, au même titre que la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable. La vente d'alcool à emporter, sera quant à elle interdite du 21 juin, 20 h au 22 juin, 4 h.

    Dans un contexte marqué par des fortes chaleurs et alors que 38°C sont attendus ce dimanche, le préfet du Rhône recommande à la population d'adopter les principaux conseils et gestes pour se protéger de la canicule, notamment en
    s'hydratant régulièrement et en évitant une consommation excessive d'alcool.

    Lire aussi : Fête de la musique à Lyon : notre sélection des rendez-vous à ne pas manquer ce week-end

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