Actualité
Michael Mann prix Lumière
US film director Michael Mann poses with his prize after being awarded with the Lumiere Award during a ceremony part of the Lumiere Film Festival in Lyon, central-eastern France, on October 17, 2025. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Festival Lumière 2025 : une 17ᵉ édition record avec 185 000 visiteurs à Lyon

  • par Romain Balme

    • Le Festival Lumière bat tous les records pour sa 17ᵉ édition : 185 000 visiteurs, 137 000 billets vendus et une affluence marquée par la nouvelle génération.

    185.000 visiteurs. Le bilan est plus que positif pour la 17ème édition du Festival Lumière à Lyon. L'évènement consacré au septième art continue de séduire. Parmi les chiffres à citer, un record. 137.000 billets pour des séances payantes ont été édités. En outre, toutes les facettes de l'évènements ont réuni énormément de monde, du village du festival, aux expositions en passant par les journées consacrées au DVD et au livre de cinéma.

    Sur cette édition, 1000 professionnels étaient présents à Lyon pour accompagner les films, se rencontrer et participer aux rendez-vous organisés.

    La nouvelle génération au rendez-vous

    Parmi les nombreux chiffres évoqués par le Festival Lumière, la présence de spectateurs plutôt jeunes. En effet, sur les 10.000 visiteurs accrédités, 6500 avaient moins de 26 ans. Preuve que le Festival a encore de l'avenir devant lui, et que le cinéma séduit toujours autant malgré l'essor des plateformes numériques. En tout cas, cette 17ème édition aura été historique, avec l'inauguration de la rue du Premier Film, rénovée par la Métropole et la Ville de Lyon. Côté cinéma, le réalisateur américain Michael Mann a remporté le prix Lumière. A noter également la présence exceptionnelle de Nathalie Portman et de Sean Penn, invité d'honneur de cette édition 2025 record pour le Festival Lumière.

    à lire également
    Incendie mortel dans une cave à Lyon : la piste criminelle étudiée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    quartier Tonkin
    Vénissieux : un Vival, lié au trafic de drogues, fermé par la préfecture 18:04
    Michael Mann prix Lumière
    Festival Lumière 2025 : une 17ᵉ édition record avec 185 000 visiteurs à Lyon 17:45
    Métropole de Lyon : alerte aux fausses interventions sur les bacs à déchets 17:35
    A Givors, une future école Montessori au cœur d'une polémique 17:20
    Ain : le département renouvelle son engagement avec la Banque Postale 16:58
    d'heure en heure
    Six start-up d’Auvergne-Rhône-Alpes rejoignent l’accélérateur de Bpifrance 16:39
    Villeurbanne : le parc de la Feyssine renouvelle sa forêt 16:22
    Police municipale
    Saint-Priest : près de 430 personnes contrôlées et plusieurs interpellations 15:41
    Région Auvergne Rhône-Alpes : un élu LR passe au RN 15:05
    Saône-et-Loire : le ministre Sébastien Martin suspendu du parti les Républicains 14:14
    Villeurbanne : le Café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants" 13:27
    Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat 12:41
    Dermatose nodulaire : à Mâcon, la vigilance est de mise, même pour les chevaux 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut