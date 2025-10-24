US film director Michael Mann poses with his prize after being awarded with the Lumiere Award during a ceremony part of the Lumiere Film Festival in Lyon, central-eastern France, on October 17, 2025. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le Festival Lumière bat tous les records pour sa 17ᵉ édition : 185 000 visiteurs, 137 000 billets vendus et une affluence marquée par la nouvelle génération.

185.000 visiteurs. Le bilan est plus que positif pour la 17ème édition du Festival Lumière à Lyon. L'évènement consacré au septième art continue de séduire. Parmi les chiffres à citer, un record. 137.000 billets pour des séances payantes ont été édités. En outre, toutes les facettes de l'évènements ont réuni énormément de monde, du village du festival, aux expositions en passant par les journées consacrées au DVD et au livre de cinéma.

Sur cette édition, 1000 professionnels étaient présents à Lyon pour accompagner les films, se rencontrer et participer aux rendez-vous organisés.

La nouvelle génération au rendez-vous

Parmi les nombreux chiffres évoqués par le Festival Lumière, la présence de spectateurs plutôt jeunes. En effet, sur les 10.000 visiteurs accrédités, 6500 avaient moins de 26 ans. Preuve que le Festival a encore de l'avenir devant lui, et que le cinéma séduit toujours autant malgré l'essor des plateformes numériques. En tout cas, cette 17ème édition aura été historique, avec l'inauguration de la rue du Premier Film, rénovée par la Métropole et la Ville de Lyon. Côté cinéma, le réalisateur américain Michael Mann a remporté le prix Lumière. A noter également la présence exceptionnelle de Nathalie Portman et de Sean Penn, invité d'honneur de cette édition 2025 record pour le Festival Lumière.