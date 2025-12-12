A compter du 18 décembre, l'Aquarium de Lyon accueillera le public dans un tout nouvel espace de 1 400m2 doté d'une salle d'immersion numérique et de nouveaux écosystèmes.

L'aquarium de Lyon s'agrandit. Après plusieurs années de négociation, l'extension du site de la Mulatière ouvrira ses portes au public à compter du 18 décembre. Avec 1 400m2 de nouveaux espaces, l'Aquarium de Lyon espère accueillir 250 000 visiteurs annuels, soit 30 000 de plus qu'à l'heure actuelle.

1 400m2 de nouveaux espaces

A découvrir dès les vacances de Noël, le nouveau parcours intègrera deux nouveaux espaces, des jeux, des ateliers et des outils pédagogiques. Parmi les grandes nouveautés à noter : "Océan 360", une immersion numérique permettant de découvrir les fonds marins, sans recourir à la captivité de grands animaux.

Mais aussi trois nouveaux écosystèmes, venant s'ajouter aux 39 autres déjà installés. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les profondeurs de la mer du Japon et ses crabes géants, un récif corallien venu tout droit de Bali, et une forêt de kelps bretonnes, des grandes algues essentielles à la biodiversité. "L'idéal, c'est de venir au moins deux fois par an pour voir comme chaque nouvel écosystème va s'étoffer et se déployer à partir de ce que nous avons initié", conseille Gaëlle, biologiste ayant participé à la construction du projet.

