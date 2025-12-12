Actualité

Immersion numérique, nouveaux écosystèmes... : en décembre l'Aquarium de Lyon s'agrandit

  • par Loane Carpano

    • A compter du 18 décembre, l'Aquarium de Lyon accueillera le public dans un tout nouvel espace de 1 400m2 doté d'une salle d'immersion numérique et de nouveaux écosystèmes.

    L'aquarium de Lyon s'agrandit. Après plusieurs années de négociation, l'extension du site de la Mulatière ouvrira ses portes au public à compter du 18 décembre. Avec 1 400m2 de nouveaux espaces, l'Aquarium de Lyon espère accueillir 250 000 visiteurs annuels, soit 30 000 de plus qu'à l'heure actuelle.

    1 400m2 de nouveaux espaces

    A découvrir dès les vacances de Noël, le nouveau parcours intègrera deux nouveaux espaces, des jeux, des ateliers et des outils pédagogiques. Parmi les grandes nouveautés à noter : "Océan 360", une immersion numérique permettant de découvrir les fonds marins, sans recourir à la captivité de grands animaux.

    Mais aussi trois nouveaux écosystèmes, venant s'ajouter aux 39 autres déjà installés. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les profondeurs de la mer du Japon et ses crabes géants, un récif corallien venu tout droit de Bali, et une forêt de kelps bretonnes, des grandes algues essentielles à la biodiversité. "L'idéal, c'est de venir au moins deux fois par an pour voir comme chaque nouvel écosystème va s'étoffer et se déployer à partir de ce que nous avons initié", conseille Gaëlle, biologiste ayant participé à la construction du projet.

    Lire aussi : Lyon : Trois bébés requins à pointe noire sont nés à l’aquarium de Lyon

    à lire également
    "La police blesse et tue" : "Des phrases nécessaires" projetés à la Fête des lumières juge Anaïs Belouassa Cherifi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "La police blesse et tue" : "Des phrases nécessaires" projetés à la Fête des lumières juge Anaïs Belouassa Cherifi 17:38
    Immersion numérique, nouveaux écosystèmes... : en décembre l'Aquarium de Lyon s'agrandit 17:20
    Hôtel de ville de Lyon
    Lyon : une journée de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles se déroulera ce samedi 13 décembre 16:44
    Municipales 2026 : l'ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret suspendu par le PS 16:44
    Rectorat de Lyon
    Lyon : La CGT se mobilisera le 16 décembre pour soutenir les AESH 16:16
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael
    "Les Villeurbannais veulent profiter de leur ville" : Van Styvendael mise sur l'après-chantiers pour 2026 16:00
    Lyon : après cinq ans d'euphorie, le BTP s'inquiète d'un arrêt "brutal" des chantiers 15:45
    Le site de Kem One à Lyon
    "Ras le bol" : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 18 décembre 15:44
    La député du Rhône Marie-Charlotte Garin souhaite mettre fin à la notion de devoir conjugal 15:06
    Ukraine : une délégation de passage à Lyon cette semaine pour parler décentralisation 14:32
    Auvergne Rhône-Alpes : la gauche monte au créneau contre la ligne Lyon-Bordeaux 14:06
    TCL : des perturbations sur la ligne de tramway T6 les 15 et 16 décembre 13:13
    Projet Rive droite à Lyon : "Tout est prêt" dit Bernard, qui soumettra le projet aux électeurs 12:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut