Chaque jour, une équipe de douze régulateurs oeuvrent à fluidifier les trajets Vélo'v des usagers dans la Métropole lyonnaise. Dépôt de vélos, remplissage de stations... Lyon Capitale a suivi l'un d'eux le temps d'une après-midi.

Tout utilisateur assidu de Vélo'v a déjà été contraint de se lancer dans une véritable chasse aux trésors, pour trouver une station "chargée" un beau lundi matin. Tout utilisateur Vélo'v s'est également déjà retrouvé face à une borne pleine, ne sachant que faire de son biclou.

C'est là qu'interviennent les régulateurs, ou "les sauveurs" comme certains les appellent. Leur travail ? Désengorger les stations pleines pour en réapprovisionner d'autres, et ainsi permettre à chacun de se rendre là où il le souhaite tout au long de la journée. Lyon Capitale a suivi la quotidien de l'un de ces travailleurs de l'ombre.

Prévision des flux

Il est 14 h quand Simon prend son service. A bord de son véhicule électrique, chargé d'une vingtaine de Vélo'v, le régulateur est prêt à débuter sa longue après-midi. "D'abord, on va à la Doua pour déposer des vélos avant l'heure de pointe et la sortie des cours", nous explique-t-il. Au départ du dépôt de Villeurbanne, nous partons donc en direction du campus universitaire. Grâce à une application connectée, le régulateur localise les stations pleines et vides en temps réel : "Nous priorisons le centre des endroits touchés pour que les utilisateurs puissent toujours trouver ou poser un vélo aux autour d'eux", indique-t-il.

Après trois stations bien remplies autour de la Doua, direction la Croix-Rousse pour poser les vélos récupérés : "A Croix-Rousse, les Vélo'v descendent mais très peu remontent, c'est pourquoi nous devons souvent intervenir sur ce secteur", souligne le salarié de JCDecaux. Après trois arrêts pour disperser quelques vélos mécaniques au milieu des électriques, le camion est de nouveau plein : "On laisse la Croix-Rousse tranquille, on reviendra à 19 h", précise le régulateur.

Au dépôt de Villeurbanne, un logiciel connecté permet de voir et d'anticiper les flux de vélos en direct.

"Nous priorisons le centre des endroits touchés pour que les utilisateurs puissent toujours trouver ou poser un vélo aux autour d'eux" - Simon, régulateur chez JC Decaux.

S'en suivent des va-et-vient dans la métropole de Lyon jusqu'à 22 h pour sauver les utilisateurs en quête de Vélo'v : "Les personnes sont souvent contentes de nous voir arriver", confie Simon amusé.

Chaque jour, les équipes de régulateurs déplacent près d'un millier de Vélo'V. A lui seul, un régulateur déplace entre 100 et 120 vélos.

Pourquoi les bornes sont-elles souvent vides en heure de pointe ?

Malgré le déploiement de ces équipes de régulation de 5 h à 22 h, il arrive que certaines stations soient vides ou trop pleines. D'autant plus en heure de pointe : "En heure de pointe, une rotation de régulateur prend entre 45 minutes et 1 h, une station Vélo'v, elle, peut se libérer en cinq minutes, soit beaucoup plus rapidement que notre temps de rotation", explique Simon. Il poursuit : "Les flux de vélos partent des zones d'habitation et se dégagent vers les zones d'activité le matin, puis inversement le soir."

Les heures de pointe sont d'ailleurs les moments de la journée où les régulateurs agissent le moins : "On agit en prévision des pics, on va préparer le terrain en amont", explique Raynald Boidin, directeur d'exploitation Cyclocity. "Mais lors du pic c'est trop tard, nous ne pouvons plus anticiper, le flux change trop vite, il se fait tout seul", ajoute le régulateur. Les flux varient ensuite au gré de la météo, des manifestations et des pannes de métro : "Lors de manifestations certaines stations sont bloquées, nous devons alors nous adapter", souligne Raynald Boidin.

Et les problèmes mécaniques ?

Selle qui ne tient plus, vitesse qui ne passe pas, ou encore, pneu à plat, les problèmes mécaniques eux ne dépendent pas des régulateurs. Pour répondre à ces problèmes, des mécaniciens à vélos sont déployés sur toute la Métropole de Lyon. Si 80% des Vélos v sont réparés sur place, les vélos trop endommagés sont ramenés au dépôt pour être réparés.

Lire aussi : Vélo'v à Lyon : 100 000 abonnés, de nouvelles stations, mais quelques questions