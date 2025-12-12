Actualité
Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.

Soutien de Benzema à Aulas aux municipales à Lyon : insoumis et ciottistes taclent le footballeur

  • par Romain Balme
  • 2 Commentaires

    • Karim Benzema a publiquement apporté son soutien à Jean-Michel Aulas pour les municipales lyonnaises de 2026. Une prise de position qui a immédiatement déclenché une salve de critiques venues de LFI comme de l'extrême droite.

    C'est un soutien de poids pour Jean-Michel Aulas. Dans une interview accordée à l'Equipe, Karim Benzema a annoncé soutenir l'ancien président de l'OL dans sa conquête à la mairie de Lyon en 2026. "Il faut qu'il devienne maire de Lyon, parce que c'est sa place" estime le ballon d'or 2022. Une déclaration qui a suscité la colère d'Abdelkader Lahmar, député LFI du Rhône et Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux prochaines municipales.

    Le premier a dans un premier temps assuré l'attaquant de son soutien lorsque ce dernier a été visé par "des accusations racistes et islamophobes de la droite et l'extrême-droite, de Darmanin aux Zemmouriens". Néanmoins, le député a lourdement critiqué son soutien à Jean-Michel Aulas : "Cet homme a fraternisé avec les néofascistes de la Mezza, dont certains ont été condamnés pour leurs saluts nazis. Cet homme s'entoure de la droite bourgeoise et réactionnaire de Lyon et méprise les réalités complexes de nos quartiers."

    Plus largement c'est à "JMA" et son programme que l'élu s'est attaqué. Il critique un manque de "programme clair" ainsi que le souhait de l'homme d'affaires de supprimer l'encadrement des loyers. "Partout dans la métropole de Lyon, des milliers de personnes sont privées d'un logement digne, ou se privent de tout le reste pour y avoir accès" s'indigne Abdelkader Lahmar.

    Par l'intermédiaire de son compte twitter, candidat UDR-RN à la mairie de Lyon Alexandre Dupalais s'est contenté d'un "chacun ses soutiens" en comparant l'appui reçu par François Falletti, ancien procureur général de Lyon à celui du "footballeur préféré de la racaille islamiste, repris de justice qui crache sur la Marseillaise et justifie l’assassinat de Samuel Paty", tacle Alexandre Dupalais.

