"La police blesse et tue" : "Des phrases nécessaires" projetés à la Fête des lumières juge Anaïs Belouassa Cherifi

Près d'une semaine après les faits, la députée insoumise de Lyon, candidate aux élections municipales, Anaïs Belouassa Cherifi revient sur les messages "anti-police" projetés sur l'Hôtel de Ville par les Soulèvements de la Terre lors de la Fête des lumières. "La vérité a fini par se projeter, littéralement, sur les murs de la Place des Terreaux", écrit l'insoumise, qui n'avait pas répondu aux sollicitations de la presse pour réagir aux faits la semaine dernière.

"La résistance à la violence d’État n’est pas un vestige"

Anaïs Belouassa Cherifi s'étonne de la condamnation de Grégory Doucet qui, estime-t-elle, se range "derrière la bienséance, se drapant d'une image insupportable de bon élève". Elle estime ces "phrases nécessaires", alors que "les violences policières et le racisme systémique, continuent de blesser, de mutiler, de tuer".

"Ce n’était pas une “haine de la police”, ou des revendications “anti-police” malgré ce que répètent en boucle la préfecture, les candidats de droite, la presse locale et nationale, tentant de donner une véracité à leur propos en les martelant", poursuit la députée qui considère que ces phrases "ne constituent, au mieux, qu’un pâle reflet de la violence qu’elle mettent en lumière".

"Cette action lumineuse, cette “effraction poétique” comme certains l’ont appelée, nous dit quelque chose de plus profond sur la société et sur le moment dans laquelle nous combattons : que la résistance à la violence d’État n’est pas un vestige, mais une nécessité et qu’il existe aujourd’hui des gens qui n’ont pas peur des mots de justice et de lutte", estime Anaïs Belouassa Cherifi.

