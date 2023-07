Cet été, de nombreux Lyonnais se retrouvent sur les berges du Rhône et de la Saône pour se baigner. Une pratique interdite pour des raisons de sécurité malgré les fortes chaleurs. Reportage.

Ce lundi 10 juillet après-midi, alors que le mercure dépasse allègrement les 30°c plusieurs personnes profitent des plages sur les berges du Rhône. Au bord du fleuve, entre le pont Winston Churchill et la Passerelle de la Paix, serviettes, boules de pétanque et bouteilles d'eau sont de sortie.

Dans ce contexte d'extrême chaleur, c'est l'occasion pour beaucoup de profiter de la fraîcheur de l'eau. "C'est très agréable de se baigner, c'est bien pour se rafraîchir", explique Alvaro, l'un des baigneurs du jour. À chaque îlot de sable ou de galet, des groupes de personnes bronzent, lisent ou barbotent.

Baignade dans le Rhône ou la Saône dangereuse

Cependant, la baignade dans le Rhône est interdite, comme le rappelle la préfecture du Rhône : "un arrêté municipal, datant de 2001, interdit la baignade dans le Rhône et la Saône". Cet interdit se base sur plusieurs raisons. Sur les berges, le fond du fleuve n'est pas profond, la baignade peut ainsi être dangereuse compte tenu des débris de verre, des épaves ou de la ferraille qui s'y trouvent.

Extrait de l'arrêté du 7 août 2001



"Le régime hydrographique irrégulier des fleuves en particulier du Rhône et de la Saône, (...) l’existence de remous, tourbillons, troncs d’arbres immergés, (...)l’absence fréquente voire systématique sur la plus grande partie du cours d’eau de transparence des eaux constituent un obstacle à la baignade et lui confèrent une dangerosité certaine (...).



Article 1 er – Sur l’ensemble de la traversée du Rhône depuis le pont Poincaré jusqu’à l’extrémité sud du port Edouard-Herriot et de la Saône depuis les limites de la Ville au Confluent, la baignade est interdite (...).



Article 3 – Il est rappelé que la baignade dans le lac du parc de la Tête d’Or est également interdite (...). Il en est de même dans le parc de Gerland et en particulier dans les canaux(...)."

De plus, l'eau du Rhône est très polluée, que ce soit par des pesticides, des micro plastiques ou des substances pharmaceutiques. Le courant du fleuve, pouvant provoquer des syphons, ou bien le passage de bateaux sont aussi des sources de danger. Plusieurs noyades sont dénombrées chaque année.

"Je vois très souvent des gens qui se baignent dans le Rhône, je ne savais pas que c'était interdit"

Alvaro, baigneur épisodique

Certains ne connaissent pas, malgré des panneaux de prévention, l'interdiction de baignade. "Je vois très souvent des gens qui se baignent dans le Rhône, je ne savais pas que c'était interdit", explique Alvaro, dans l'eau jusqu'au genoux.

Un autre baigneur décide, lui, de braver consciemment l'interdiction : "Je sais que c’est interdit, il y a des panneaux partout, mais les piscines sont chères et avec beaucoup d’attente". "C’est sûr qu’il faut faire attention, en plus moi je ne sais pas nager donc je me mouille juste", ajoute-t-il.

Contrôles de la brigade nautique

Du côté de la préfecture, on explique que des contrôles seront réalisés cet été, par la "brigade nautique, plusieurs fois par semaine". "L'objectif est surtout la prévention dans les premiers contrôles, même si ensuite il existe des amendes". Cependant, certaines plages à Lyon sont autorisées pour la baignade et surveillées, dans le parc Miribel-Jonage.

Lire aussi : Nos idées pour se baigner gratuitement près de Lyon

Pour permettre aux lyonnais et aux visiteurs estivaux de se rafraîchir et faire face aux étés qui n'ont de cesse de se réchauffer, la Métropole réfléchit actuellement à aménager la Saône et le Rhône afin de s'y baigner ou d'y installer des infrastructures.