Image d’illustration – Résultats du brevet – Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec 89,2% d’élèves admis dans les séries générale et professionnelle, le taux de réussite au brevet est en hausse de 2,9 points cette année dans l’académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône).

Après les résultats du bac à la suite des rattrapages, les résultats du brevet sont tombés mercredi 12 juillet dans l’académie de Lyon. Sur les 38 731 élèves inscrits au diplôme du collège, 89,2% ont validé leurs épreuves dans le Rhône, l’Ain et la Loire, soit 2,9 points de plus qu’en 2022. Un taux de réussite qui comprend les résultats des collégiens des séries générale et professionnelle.

Les filles meilleures que les garçons

Dans le détail, le taux de réussite se révèle meilleur de près de 14 points dans la filière générale, où 90,6% des élèves sont lauréats, contre 76% dans la filière générale. Au sein des deux filières, le taux de réussite est supérieur chez les filles. Soit 93,1% pour les filles en filière générale contre 88,2 % pour les garçons et 81,7 % pour les filles en filière professionnelle contre 72,7 % pour les garçons.

Entre les départements du Rhône, de l’Ain et de la Loire, les meilleurs résultats au brevet sont enregistrés dans le Rhône où 89,7% des collégiens ont validé leurs épreuves, soit 21 951 nouveaux diplômés. Contre 88,6% dans la Loire, soit 8 677 nouveaux diplômés, et 88,3 dans l’Ain, soit 8 103 nouveaux diplômés.