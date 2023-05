Avec 121 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 38 suivies d'un décès, les pouvoirs publics sensibilisent aux gestes de premier secours.

“Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais”. C'est avec ce slogan, particulièrement bien trouvé et fédérateur, que la Ville de Lyon et la Fédération française de la cardiologie lancent, jusqu’au samedi 13 mai, la "Semaine des gestes qui sauvent".

Comment bien se préparer aux bons gestes en matière de secourisme ? C'est à cette question que Lyon répond en organisant, comme chaque année, la Semaine des gestes qui sauvent. Au menu : différents ateliers pour sensibiliser le grand public aux gestes de premier secours.

Mercredi 10 mai, le centre nautique Tony Bertrand (ex-piscine du Rhône) organisait une session de sensibilisation à la noyade. Pour Loïc Braud, responsable du site, c'est l’occasion de “prévenir et expliquer aux personnes des gestes que tout le monde peut être amené à réaliser”.

"Cela permet de faire gagner du temps aux secouristes et donc potentiellement de sauver une vie ”. Loïc Braud, responsable du centre nautique Tony Bertrand

Parmi les démonstrations, le sauvetage d‘un mannequin de 70 kg au fond de l'eau. Pour Margaux, nageuse qui s'est essayée à l'exercice, cette initiation permet de faire prendre conscience aux personnes “qu’en allant dans l’eau on peut être en danger”. Cet atelier met en avant “des gestes assez simples qu’on peut retenir facilement”, ajoute-t-elle. Ces gestes simples peuvent permettre de sauver des vies comme l’explique le responsable du site : “Soit on va chercher la personne dans l’eau soit on donne l’alerte, mais dans tous les cas, cela permet de faire gagner du temps aux secouristes et donc potentiellement de sauver une vie”.

Maître-nageur, un métier en souffrance

Selon Santé Publique France (dernière enquête noyades), près de 121 noyades ont été recensées en Auvergne-Rhône-Alpes sur l’année 2021, dont 38 suivies d'un décès. Un chiffre “trop élevé pour un pays comme la France”, souligne Loïc Braud.

En 2022, le syndicat national de la profession a alerté sur le manque de 5 000 maîtres-nageurs, un métier qualifié par Loïc Braud comme “souffrant”. Il met également en garde sur les risques que peuvent courir les enfants dans les piscines privées : “même s'ils savent nager ils doivent être surveillés”, interpelle-t-il.

Grâce à ces différentes initiations, ateliers et conférences, la Ville de Lyon veut former le plus grand nombre de ses habitants aux gestes de premier secours à quelques semaines du début de l'été.