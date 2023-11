Un concert de rock néonazi organisé ce week-end en Rhône-Alpes

Intitulé "rock antiwokisme", un concert néonazi est organisé ce samedi 18 novembre en Rhône-Alpes.

L’extrême droite française continue de faire parler en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi 18 novembre, un concert néonazi, "rock antiwokisme", est organisé en "région Rhône-Alpes", ont relevé nos confrères de Rue89 Lyon et Médiapart.

Le lieu encore tenu secret

L’évènement est presque tenu secret par les organisateurs, le groupe Match Retour et son leader Renaud Mannheim. Aucune information n’a été dévoilée concernant le lieu, simplement qu’il se tiendrait en "région Rhône-Alpes", par crainte d’être interdit par les préfectures. Toujours selon Rue89 Lyon et Médiapart, les groupes néonazis "Bunker 84, Fraction, Skin Prost, Choc Frontal et Boots and Creepers" seront également présents sous le slogan "White Lives Matter".

Une semaine après l'attaque d'une conférence sur la Palestine

Ce concert se déroulera une semaine après l’attaque d’une conférence organisée par le collectif Palestine 69 par des membres de l’extrême droite lyonnaise. Pour rappel, sept blessés ont été recensés par le parquet de Lyon, dont un qui a reçu 45 jours d’ITT. Un homme présenté comme un militant d’extrême droite par le procureur de la République de Lyon a été placé en examen, puis en détention provisoire.

Suite à cet incident, le collectif Palestine 69 a décidé de porter plainte. Elle s'ajoute au signalement fait par la Ville de Lyon ce week-end au procureur.

