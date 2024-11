Lola et son poney et El Angel, lors de leur tour à Equita Lyon ©PSV photographie

Dimanche 3 novembre signait le dernier jour de l'international Equita Lyon. L'occasion de revenir sur le parcours de la jeune Rhônalpine Lola Elgoyhen, qui défendait les couleurs de la France lors du fameux FEI Jumping Ponies Trophy.

Le FEI Jumping Ponies Trophy est l'une des épreuves jumping phare du salon Equita Lyon. Rassemblant la crème des jeunes cavaliers poneys internationaux, l'épreuve à 135 cm s'est déroulée vendredi et samedi. Parmi les cavaliers de moins de seize ans sélectionnés pour cette belle étape internationale, la jeune Rhônalpine Lola Elgoyhen, 15 ans, et son poney El Angel de Florys. Une fierté pour la région de compter parmi ses cavaliers, des "stars" en devenir.

Passionnée dès le plus jeune âge

C'est à 6 ans que Lola Elgoyhen commence l'équitation, aux Ecuries d'Indica en Isère, avant de continuer d'évoluer quelques années plus tard, dans sa propre écurie, coachée par son père. "Depuis toute petite, je rêve de fouler cette piste d'Equita Lyon, aujourd'hui, j'ai réalisé une part de mon rêve", confie t-elle suite à sa sélection pour le FEI Jumping Ponies Trophy. Lola fait partie des trente cavaliers sélectionnés pour cette épreuve internationale, et des neufs à porter le drapeau tricolore.

Une deuxième sélection en équipe de France pour la jeune cavalière de 15 ans, qui a récemment foulé la piste de Fontainebleau, à l'occasion du célèbre CSIP. Une passion qui prend du temps, et que Lola doit concilier avec les cours. "Je monte tous les jours à poney, après les cours, j'arrive à m'organiser pour monter un ou deux poneys, et en général le week-end et le mercredi, j'arrive à monter les trois" déclare-t-elle.

©PSV photographie

Une 7ème place le premier jour

Vendredi, Lola se classe 7ème de son épreuve, suite à un beau et rapide sans-faute. Malheureusement, la journée du samedi ne sourira pas à la jeune Rhônealpine "une grosse erreur de ma part nous prive de la fin du tracé, je suis déçue, mais c'est le sport, nous reviendrons grandis de cette expérience", nous confie-t-elle, avant de poursuivre, "c'est toujours une fierté de représenter la France, mais c'est aussi une pression supplémentaire."

Un jeune talent à suivre qui promet de belles choses pour l'avenir du jumping en Auvergne-Rhône-Alpes."J'espère à nouveau fouler de belles pistes et représenter la France", conclut-elle.

Le FEI Jumping Ponies Trophy est l'un des rendez-vous les plus importants du circuit poney. Le circuit poney regroupe des épreuves allant de 60cm à 135cm, ouvertes uniquement aux cavaliers de moins de 18 ans, accompagnés d'une monture de moins de 149 cm. Chaque année, les épreuves se déroulent lors d'étapes de Tournée des As, organisées dans la France entière, avec un point d'orgue marqué par les Championnats de France Poney. Plusieurs concours internationaux poney, regroupant les meilleurs couples, ont lieu chaque année, dont le FEI Jumping Ponies Trophy d'Equita Lyon.

